Banyoles s'alia amb la UGT per atendre els treballadors que perden la feina

L'Ajuntament de Banyoles ha signat un conveni amb el sindicat UGT per atendre treballadors de la ciutat que perden la feina i es queden en situació d'emergència social.

L'alcalde d'aquest municipi, Miquel Noguer, i el secretari general d'UGT a Girona, Xavier Casas, han rubricat avui l'acord, que és el tercer d'aquest tipus de la província després dels posats en marxa pel consistori de la capital gironina i pel Consell Comarcal de la Garrotxa.

Noguer ha detallat que els sindicats són els que detecten sovint situacions d'emergència en les quals queden treballadors afectats per situacions laborals com un expedient de regulació d'ocupació i ha considerat imprescindible la "fluïdesa" entris aquestes associacions de treballadors i les administracions públiques.

L'ajuntament, advertit amb temps gràcies a aquest conveni, ofereix a aquestes persones la inscripció en programes per a la seva reinserció en el món laboral i coordinar la seva acció amb els serveis socials del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

L'alcalde de Banyoles ha subratllat de tota manera que la taxa d'atur ha baixat en aquest municipi els últims anys fins a situar-se en un 8,17%, mentre que és del 10,5% a la província, però ha insistit que es tracta de prevenir possibles situacions problemàtiques.

El secretari general d'UGT de Girona ha destacat també que els ciutadans d'una població que firma un conveni d'aquest tipus tenen "una cobertura més" davant conflictes laborals amb més possibilitats de reinserció i d'atenció per part dels serveis socials.

Xavier Casas ha explicat que el primer d'aquests acords es va signar fa un any i mig amb l'Ajuntament de Girona després dels senyals d'alarma emeses des de la fàbrica Nylstar de Blanes, "on es van produir situacions complicades, amb expedients de regulació d'ocupació consecutius".

"Ara volem ser preventius després d'aquella lliçó", ha afegit Xavier Casas, que ha detallat que, sovint, algunes d'aquelles persones que perden la feina "mai han acudit als serveis socials i no saben els seus drets".

Per a Casas, "està bé que l'ajuntament s'acosti a la persona i no que aquesta, de manera desesperada, ho ha de fer al revés", a l'hora que ha detallat que no es tracta sempre de pèrdua d'ocupació, perquè hi ha ara una nova classe social que són els treballadors pobres, per als quals és impossible arribar a final de mes".

UGT espera estendre aquest tipus de contractes a d'altres municipis gironins com Figueres o Blanes i, entre els sectors als quals presten més atenció, ha citat el carni.