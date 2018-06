Concentració dels pacients contra l'"estafa" d'iDental a Girona

Una cinquantena de pacients d'iDental de les comarques gironines s'han concentrat, aquest dilluns a la tarda, davant la clínica del carrer Emili Grahit de Girona per denunciar que l'empresa els ha "estafat". Els clients asseguren que la clínica va tancar portes d'un dia per l'altre i sense donar cap explicació.

De fet, a la porta de les instal·lacions –que estan tancades amb un cadenat- hi ha un cartell on s'hi pot llegir que la clínica estarà tancada "fins a nou avís". Els clients que han deixat "tirats" s'han començat a mobilitzar per denunciar la situació. Primer, van posar el cas en coneixement de l'Agència Catalana de Consum i també estan interposant denúncies davant dels Mossos d'Esquadra.

Afirmen que en alguns casos la situació és dramàtica perquè pacients amb pocs recursos van recórrer a entitats financeres i ara han de continuar pagant les quotes per uns tractaments dentals que no els hi ha fet. La franquícia d'iDental a Girona va tancar dijous les portes sense avisar els seus pacients, alguns dels quals feia setmanes i mesos que denunciaven problemes.

El tancament va arribar l'endemà que el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya interposés una denúncia davant dels Mossos per la presumpta comissió dels delictes contra la salut pública, lesions i intrusisme professional així com altres il·lícits penals comesos en el si d'aquesta clínica.



Més de 600 afectats només a Catalunya

"Acabo d'anar a iDental Girona a buscar el meu historial i la clínica ha tancat fins a nou avís". Era el missatge d'una pacient en un grup de Facebook, que se suma als milers d'afectats que aquesta cadena ha deixat a tot l'Estat. El Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) va explicar que Consum ha recollit unes 630 reclamacions i els Mossos d'Esquadra unes 300 denúncies de persones que s'han trobat en aquesta situació, els últims dies.

El president del COEC, Toni Gómez, recomana a tots els afectats posar la denúncia per poder cancel·lar el contracte de finançament que lliga aquests pacients a la clínica iDental, finançament per a tractaments que en molts casos encara no s'han efectuat. Gómez també ha recomanat demanar un informe pericial de l'estat de salut bucodental per poder acreditar-ho a l'hora de demanar la responsabilitat a les asseguradores.