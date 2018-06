Monter invertirà més de 20 milions a Besalú per elaborar embotits per a Mercadona

Embutidos Monter, elaboradora d'embotits del Grup Cañigueral, invertirà més de 20 milions d'euros en una nova planta a la Garrotxa, siuada entre Besalú i Sant Ferriol. La nova fàbrica ocuparà un centenar de treballadors i permetrà duplicar la capacitat de producció de la companyia, que destina tots els seus elaborats a la cadena de supermercats Mercadona.

Segons avança el diari Expansión, el grup gironí es marca l'objectiu de posar la nova planta en funcionament l'any 2021. Es tractarà d'una fàbrica de 30.000 metres quadrats que serà totalment robotitzada. Segons el rotatiu, en els cent assecadors de la planta hi haurà uns robots similars als que Amazon utilitza en els seus centres logístics.

En les noves instal·lacions hi haurà espais per processar la matèria primera, sales per curar l'embotit, i sales blanques per al procés de llescat i ensobrat dels embotits de porc i gall d'indi que elabora l'empresa.



Ampliació a Les Planes i exportació

La de Besalú no serà l'única inversió que el Grup Cañigueral destinarà a Monter, ja que preveu augmentar el nombre d'assecadors de l'elaborador d'embotits a Les Planes, que fins ara és la planta més gran de l'interproveïdor de Mercadona i que acumula una inversió de 30 milions d'euros en set anys.

Amb les noves inversions i contractacions, Monter superarà els 550 treballadors als seus centres de treball (Sant Jaume de Llierca, Les Planes, Vic i Besalú).

A més a més, la intenció de la marca és destinar part de la seva producció, que ara es destina íntegrament a Mercadona, als mercats internacionals.



El Grup Cañigueral

Monter és una de les potes del Grup Cañigueral, el grup carni més important de les comarques gironines, amb una facturació superior als 600 milions d'euros. La principal divisió del grup és Costa Brava Foods, propietari d'un escorxador i sala de desfer a Riudellots de la Selva, i que fa pocs mesos va adquirir la unitat productiva de Terfrisa a Vilamalla. Una altra de les grans inversions dels darrers anys va ser la compra de Frescos Delisano, amb seu a València i proveïdora de carn fresca a Mercadona. Altres empreses del grup són Coopecarn i Far Jamón Serrano.