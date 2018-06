Territori no descarta instaurar la vinyeta primer a les carreteres pròpies

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, no descarta que la vinyeta –una tarifa plana per als conductors que substituiria els peatges– s'implanti en una primera fase només en les vies gestionades per la Generalitat en cas que el govern espanyol no vulgui introduir aquest sistema en les carreteres de titularitat estatal. Tot i això, Calvet va dir que seria «òptim» que la vinyeta s'apliqués de manera homogènia a totes les carreteres catalanes i va demanar al govern espanyol que «s'arrisqui» per fer un «salt de qualitat amb visió de lluita contra el canvi climàtic». En una entrevista, el conseller de Territori també va admetre que és «difícil» que la vinyeta s'apliqui l'1 de gener del 2019, la data amb què treballava l'executiu català abans de ser destituït pel 155. «Hem de ser realistes», va dir.

Calvet va reconèixer que és «molt difícil» implantar la vinyeta «en les condicions actuals», en què «hi ha peatges a l'ombra, peatges explícits, concessions de l'Estat i concessions de la Generalitat». El conseller s'ha compromès a «continuar treballant» durant el 2018 i el 2019 amb l'objectiu d'establir en el futur una tarifa plana per utilitzar les carreteres.

El conseller de Territori va apuntar que la vinyeta és un sistema que la conselleria té «molt estudiat» i que és «una mesura revolucionària» en la gestió de les infraestructures. A més, va recordar que alguns països europeus ja l'estan aplicant.

D'altra banda, va remarcar que aquest sistema aporta «beneficis ambientals i econòmics», que després es podrien revertir en «la millora del transport públic o en la xarxa secundària».

El conseller destituït pel 155 Josep Rull va exposar el projecte de vinyeta el juliol del 2017 al Grup de Peatges –format per administracions locals, concessionàries, entitats civils i grups parlamentaris. La proposta del Govern per eliminar les barreres a totes les vies d'alta capacitat de Catalunya era un mecanisme de pagament temporal per ús que es desglossava en una tarifa plana d'entre 40 i 110 euros per als conductors residents i en una taxa per als forans. El Ministeri de Foment de l'executiu de Mariano Rajoy s'havia mostrat contrari a implantar la vinyeta.



A l'espera de Torra i Sánchez

Calvet va assegurar que no es reunirà amb els ministres de Foment i de Transició Ecològica fins que «el president Torra i el president Sánchez es posin d'acord en l'agenda política». El conseller de Territori va dir que el govern espanyol té «moltes tasques pendents» pel que fa a les infraestructures, però va afirmar que no es trobarà amb ells fins que ambdós presidents no «parlin» i se sàpiga quina és la «posició» del govern espanyol sobre «la recuperació de la llibertat».

«No em posaré a parlar amb el nou ministre de Foment o de Transició Ecològica de projectes concrets sense saber amb qui estic parlant. Estic parlant amb demòcrates que tenen un concepte clar del que és la llibertat, dels drets socials i polítics? O estem parlant amb gent que pretenen perpetuar aquest atac a la democràcia? A partir d'aquí, parlem d'infraestructures, que n'hi ha per fer i moltes», va dir.

Entre les prioritats que es marca el conseller de Territori en la seva futura reunió amb el ministre de Foment, es troba el corredor mediterrani, els accessos al port de Barcelona, la recuperació de la llei de canvi climàtic i la mateixa vinyeta.