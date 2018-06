Els afectats d'iDental a Girona busquen aturar els pagaments a les financeres

Una cinquantena de pacients d'iDental de les comarques gironines es van concentrar ahir davant la clínica del carrer Emili Grahit de Girona per denunciar que l'empresa els ha «estafat». Els clients asseguren que la clínica va tancar portes d'un dia per l'altre i sense donar cap explicació. De fet, a la porta de les instal·lacions –que estan tancades amb un cadenat- hi ha un cartell on es pot llegir que la clínica estarà tancada «fins a nou avís». Els clients que han deixat «tirats» es van començar a mobilitzar per denunciar la situació. Primer, van posar el cas en coneixement de l'Agència Catalana de Consum i també estan interposant denúncies davant dels Mossos d'Esquadra.

«No tenim ni els diners ni la dentadura arreglada», va afirmar Rosa María Rodríguez, una de les afectades. Els pacients van descobrir dijous passat que l'empresa els havia deixat «tirats» i havia tancat sense avisar prèviament. A la porta d'entrada del local del carrer Emili Grahit hi ha un cadenat i un cartell alertant que l'establiment romandrà tancat fins a «nou avís».

A través de les xarxes socials els pacients afectats van començar a posar-se en contacte entre ells i a organitzar-se. «Vam crear un grup perquè anem tots perduts, no sabem on anar ni a quines portes trucar», va explicar Natàlia Aurora, l'administradora del grup. A partir d'aquí, han anat seguint les instruccions que han rebut de diferents plataformes d'afectats. D'entrada, els pacients han intentat recuperar el seu historial de la clínica, tot i que no tots ho han aconseguit.

Després, han recorregut a l'Agència de Consum de Catalu­nya, que divendres passat ja havia rebut més de 600 reclamacions d'arreu del país. També han posat el cas en coneixement del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs perquè facilitin els peritatges que puguin necessitar els afectats i determinar el grau de prestació de les actuacions realitzades per iDental fins a la suspensió del tractament. De fet, el col·legi ja havia denunciat aquestes clíniques per suposades males pràctiques cap als pacients.



Clients amb pocs recursos

«Ara el que estem fent és anar als Mossos d'Esquadra a denunciar», va explicar Aurora que detalla que recórrer a la justícia és l'única opció que tenen per evitar continuar pagant per tractaments que no els hi ha fet. Segons els afectats, aquest és un dels problemes més greus que arrosseguen perquè molts pacients, amb pocs recursos, van anar a aquestes clíniques i van demanar crèdits per finançar els tractaments. Unes quotes que ara han de continuar pagant si no es volen enfrontar a embargaments.

«Cada dia em truca la financera però no puc continuar pagant», exposa Rodríguez. La pacient concreta que iDental no li va solucionar els seus problemes de salut dental i va haver de demanar diners per anar a una altra clínica. «Si no han complert amb els seus clients, que sigui iDental qui pagui perquè jo no puc», va afegir.

Un altre dels afectats, José Luis Soto, detalla que va pagar el seu tractament d'entrada i amb una sola quota. Des d'aleshores han passat dos anys però no té la dentadura arreglada. «Sempre anul·laven les hores, com a molt m'han tapat tres forats i prou», va lamentar.

Per això,ahir a les cinc de la tarda es van concentrar davant la clínica que hi havia a Girona amb cartells on s'hi podia llegir «estafadors» o «dentistes sense cor». L'Agència Catalana de Consum ja ha demanat a les entitats financeres que s'abstinguin de cobrar qualsevol quota pels serveis d'iDental.