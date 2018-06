Trucs per pagar menys en la declaració de la renda

La campanya de la declaració de la renda es troba ja en l'últim tram per a l'elaboració i presentació, ja que el termini conclou el proper 2 de juliol. Són molts els contribuents que apuren fins al final per presentar la seva declaració. Aquí van algunes pautes que permeten aprofitar al màxim totes les deduccions i reduir així, si és el cas, les quantitats a pagar.



Plans de pensions

L'última reforma tributària fa que els ingressos als plans de pensions puguin desgravar de la base imposable de l'IRPF, sempre amb el límit de 8.000 euros com a aportació màxima. Per a aquells que estiguin acollits al règim especial per a partícips amb discapacitat, el límit queda ampliat fins 24.250 euros.



Salaris en espècie

La càrrega fiscal es redueix amb la possibilitat de canviar retribucions en metàl·lic per conceptes com a pagaments per manutenció, targetes restaurant o assegurances sanitàries. Tots aquests pagaments han d'estar regulats a través de convenis col·lectius o acords d'empresa entre la companyia i els treballadors.



Acomiadaments improcedents

Si un treballador ha rebut indemnització per un acomiadament, ha d'incloure-ho en la declaració de la renda. En el cas dels acomiadaments no pactats i els no deguts a causes econòmiques, hi ha indemnitzacions exemptes de tributació, amb un límit màxim de 180.000 euros.



Compra d'habitatge

La compra d'habitatge habitual té encara efectes fiscals. Si l'adquisició d'habitatge es va realitzar abans de 2013, el contribuent pot deduir fins a un 15% de la quantia aportada, sempre amb el límit màxim de 9040 euros a l'any. Si es posseeix un habitatge destinat al lloguer a tercers, cal saber que l'Agència Tributària controla els arrendaments turístics.