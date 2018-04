La clau de l'èxit d'una bona estratègia de màrqueting directe

La transformació digital ha dibuixat un nou escenari en tots els àmbits i el màrqueting també s´ha vist influenciat. Han sorgit noves tàctiques enfocades al món digital per crear campanyes i impactar directament en els clients potencials, però no podem deixar de banda les accions que s´han utilitzat durant tota la vida i, avui dia, segueixen emprant-se i aconseguint els seus objectius com en el cas del màrqueting directe.

A moltes marques els interessa més per al seu tipus d´audiència un tipus de campanya off-line, que també han sortit beneficiades amb la transformació digital. I quin és el seu punt fort? La resposta: les bases de dades.

Abans eren manuals i molt complicades d´actualitzar. Amb les noves tecnologies, moltes empreses ofereixen als seus clients (en general, altres companyies) una base de dades perquè ells puguin definir el seu target a través de la informació oferta i impactar directament en els seus clients potencials per optimitzar la inversió en publicitat.

L´èxit d´una marca resideix en la capacitat de captar, retenir i fidelitzar els seus clients. Una de les empreses que més poden ajudar a aquest tipus de comunicacions per la seva àmplia base de dades és Correus. Enmig de la transformació digital ha redissenyat productes basats en els codis postals mitjançant dades i mapes complets. D´aquesta manera, les empreses que contractin els seus serveis podran disposar de les eines necessàries per mantenir les seves bases de dades actualitzades i desenvolupar les seves campanyes de màrqueting amb més precisió i eficàcia.

La companyia postal i de paqueteria té a la seva disposició l´única base de dades de codis postals oficial i actualitzada, ja que qualsevol comunicació postal ha d´incloure el codi postal perquè pugui arribar al seu destí. Segons recull el BOE, aquesta empresa és l´encarregada del seu manteniment, sent una garantia a l´hora d´utilitzar-los. Així, aquesta base de dades posseeix tota la informació associada a ells aportant identificacions sociodemogràfiques i econòmiques per a més de 10.400 codis postals. Les empreses podrien comunicar-se amb 46.099.952 habitants, situar 24 milions de bústies residencials i arribar a gairebé 4 milions de bústies empresarials.

Amb aquesta base de dades, les compa­nyies tenen accés a informació dels habitants com l´edat, les superfícies i el pes residencial, els ingressos i les despeses mitjanes dels nuclis familiars. A més, poden consultar els negocis empresarials localitzats pel seu codi postal juntament amb una estimació de la grandària de l´empresa, el percentatge d´autònoms o la superfície comercial.

Podem trobar quatre tipus de productes, el business to business (B2B), que facilita a empreses, autònoms i professionals seleccionar aquells negocis que millor representin el públic objectiu al qual es volen dirigir ja que disposen de variables de segmentació. Les bases business to consumer (B2C) donen a conèixer el comportament i l´estructura de les llars espanyoles amb la finalitat de seleccionar el perfil dels consumidors finals. En tercer lloc, les bases de dades amb autorització (Permissión Marketing), que permeten contactar de forma personalitzada amb els individus que s´ajustin al negoci i els ajudin a establir una relació de confiança per incrementar les vendes oferint productes o serveis rellevants.

Finalment, trobem les bases de dades amb codis postals i la seva capa cartogràfica. Són elaborades i actualitzades per Cor­reus, els únics oficials en el mercat nacional. Faciliten a les empreses l´anàlisi de les dades pel que fa a codi postal, cosa que els permet optimitzar les seves vendes o distribució.

Aquesta eina és molt útil a l´hora de realitzar una campanya de màrqueting directe, ja que l´actualització de la base de dades evita un percentatge alt de devolucions en la comunicació.

No obstant això, Correus té drets de llicència per a l´ús d´aquestes bases de dades, de manera que les companyies que contractin el servei no podran cedir, subllicenciar o transferir a altres empreses o persones físiques les bases de dades.

És per això que l´empresa de missatgeria Correus es posiciona en el mercat com el referent per facilitar a altres companyies uns productes i serveis perquè puguin optimitzar les seves campanyes de màrqueting gràcies a la captació de clients potencials ajudant a millorar l´eficàcia de les seves comunicacions comercials.