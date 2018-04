Les feines del futur

El món laboral evoluciona constantment, s´adequa als nous constrenyiments de la societat. En el futur apareix el gran repte de la robotització, que podria suprimir molts dels llocs de treball que ara ocupen persones de carn i ossos. Però, alhora, sorgiran noves necessitats i reptes, cosa que obligarà les empreses a continus desafiaments per als quals necessitaran perfils professionals en bona part diferents dels actuals, molts dels quals ara inexistents.

De fet, segons un estudi de PriceWaterhouseCoopers, a partir del 2020 fins al 30% dels llocs de podrien acabar sent desenvolupats per màquines d´intel·ligència artificial.

Però abans que arribi aquest moment, el mercat laboral ja haurà començat a experimentar canvis. Aquests són alguns dels perfils professionals que es demanaran els propers anys: