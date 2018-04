Internet de les coses el gran trampolí per a pimes i autònoms

L'entorn digital, les noves formes de fer negoci i la tecnologia juguen un paper fonamental en el desenvolupament de les empreses, tant en la millora de processos com en la prestació de serveis. És un error pensar que aquesta realitat només té un efecte rellevant en les grans corporacions, perquè les eines basades en Internet de les Coses poden adaptar-se a diferents projectes i optimitzar els números de qualsevol negoci, incidint en aspectes clau com la reducció dels costos operatius , l´augment de la productivitat, l´expansió a altres mercats o el desenvolupament de noves ofertes de productes.

L´aplicació d´IoT no té límits. Sense gaires inversions i amb un cost relativament baix, és possible optimitzar el funcionament intern d´una empresa incorporant la connectivitat als processos productius i als diferents departaments. Aquesta tecnologia s´utilitza amb èxit tant en el sector industrial com en retail, així com en tot tipus de pimes, tant en les que produeixen mercaderies, com en aquelles que ofereixen assessorament i serveis o en les que se centren en el comerç, la logística , l´e-commerce, la seguretat o la salut.

Gestió de dades

A través de l´automatització, monitoratge i recopilació de dades, pimes i autònoms poden millorar els seus processos productius, augmentar els nivells de governabilitat i a través de la comunicació en temps real millorar la velocitat de la presa de decisions i els temps operatius. L´emmagatzematge i processament d´informació mitjançant big data i programaris connectats amb altres dispositius, permet vincular-se amb clients, reals o potencials, establint una relació constant per conservar-los o conquistar-los. El processament de dades també és clau en aspectes com el resguard de factures, el control de comandes, registre d´inventaris, informació fiscal o amb la llista de proveïdors. A més, pot realitzar-se a través de la Cloud o computació en el núvol, cosa que estalvia despeses de personal i protegeix la informació de ciberatacs.

Per a una pime que produeix mercaderies, la utilització de IoT optimitza el seu funcionament mitjançant sensors que monitoritzen els sistemes de producció, i en el cas d´un petit negoci productor d´aliments, és possible registrar i manipular de forma automatitzada la temperatura que els queviures necessiten per conservar-se. Per gestionar cultius en extensions de ­terra no gaire grans, els sensors fan possible monitoritzar i conèixer aspectes com el contingut bioquímic del sòl, la seva humitat i acidesa, cosa que permet definir el tipus de sembra i reg per obtenir una bona collita. En el sector sanitari, a més d´emmagatzemar l´historial mèdic de les persones, l´ocupació d´Internet de les Coses permet un seguiment i realitzar diagnòstics automatitzats mitjançant l´ús de dispositius (wearables, nanotecnologia, monitoratge) destinats a conèixer l´estat de la salut de els pacients.

Oportunitat de negoci

A tot el món hi ha actualment prop de 8.400 milions de dispositius connectats, xifra que segons els experts el 2020 ascendirà a 20.400 milions. Internet de les Coses és una oportunitat de negoci i per aprofitar-la cal transformar-se i pensar digitalment, a més de disposar d´un bon sistema de gestió de dades. En els últims cinc anys s´ha duplicat la proporció d´empreses que utilitza IoT i els principals creixements s´han produït en sectors com el transport i la logística, seguits del comerç minorista. Més enllà de la reducció de costos, riscos o de l´augment d´ingressos, el principal focus d´interès de l´ús de IoT està en l´augment de l´eficiència, i els beneficis es detecten ràpidament en el departament de màrqueting per a la recepció de dades en temps real sobre consumidors, en el de logística per tal de controlar el procés d´enviament, o en la cadena de producció.