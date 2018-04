Les pimes espanyoles, al capdavant de la despesa en r+d

Quan Steve Jobs va tornar a Apple després d´un parèntesi de 12 anys, va dir al seu equip «Think Different» (Penseu diferent): «Això és per als bojos. Els rebels. Els esvalotadors... els que veuen les coses de manera diferent. No són aficionats de les regles i no tenen cap respecte per l´statu quo... ells canvien les coses, empenyen cap endavant la raça humana». El conseller delegat de la companyia va fer del seu missatge la millor campanya publicitària, guanyadora fins i tot d´un Emmy el 1997, perquè com va dir, «els nostres herois són innovadors».

R+D+I a Espanya

A Espanya, gairebé la meitat de la totalitat de la despesa dedicada a innovació ve de la petita i la mitjana empresa. Una dada més que cridanera que, segons l´informe COTEC, que reflecteix cada any la situació de l´R + D + I a Espanya des de 1996, destaca enfront de la poca inversió de les grans empreses. «Mentre el conjunt de la UE inverteix avui un 25% més en R + D que abans de l´inici de la crisi econòmica, la nostra economia inverteix un 10% menys. Espanya és, en realitat, una excepció a Europa i forma part del grup dels quatre únics països que encara no han recuperat els nivells d´inversió de 2008», diu el text.

Malgrat això, «la despesa total a Espanya el 2015 va créixer un 2,74% respecte a l´any anterior, i va arribar als 13.172.000 d´euros. És la primera pujada significativa des de 2008 i s´observa en tots els sectors: empreses (2,0%), administracions públiques (4,6%) i centres d´ensenyament superior (2,7%)». Encara que amb relació a la pujada del PIB en aquest any, en realitat la despesa va baixar a l´1,22% enfront de l´1,24% de l´any anterior.

Una de les raons de la implicació de les pimes espanyoles en aquest sector és que «han experimentat un progrés extraordinari en l´última dècada a l´hora d´aconseguir finançament procedent de l´exterior, fonamentalment dels programes de la Unió Europea». Segons COTEC, «han duplicat el volum de recursos rebuts, fins a aconseguir, per primera vegada el 2015, superar les grans empreses com a receptores de fons. De fet, Espanya és el país de la Unió Europea que major retorn presenta a l´«Instrument Pime» del Programa Horitzó 2020». Les pimes ho tenen meridianament clar: el món està canviant i la innovació és el seu principal motor.

Innovar surt rendible

L´impacte econòmic de la innovació és irrefutable. La taxa mitjana de retorn és del voltant d´un 10%, en dades de la Fundació COTEC, dirigida per l´exministra Cristina Garmendia.

Innovar augmenta les vendes, permet obrir mercats exteriors, renova la cartera de productes i produeix impactes en intangibles. Així i segons les projeccions de l´Estudi sobre els efectes de la R + D en els resultats empresarials per a Espanya de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, una empresa tipus a Espanya, que inverteixi un punt més en innovació, augmentarà un 3,7% el seu negoci. I com més tecnològica sigui aquesta aposta, més gran serà el comerç, fins a un 7,9% de creixement en el cas de l´alta tecnologia.