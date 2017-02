Ajuntament de Salt

Servei de formació d'operacions de so en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'Ocupació", convocatòria 2016

Data de publicació: 03/02/2017 15:00h

Termini de presentació d'ofertes: 20/02/2017 14:00h

Pressupost de licitació: 25.785,12 € sense IVA