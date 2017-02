ICO Internacionalització 2017 en el seu tram II "exportadors mig i llarg termini"

Finançament de les empreses amb domicili social a Espanya per a la venda de bens o serveis, nous o de segona mà, amb aplaçament de pagament a empreses amb domicili social fora d'Espanya (Crèdit Subministrador) o destinat al finançament d'empreses amb domicili social dora d'Espanya, per a l'adquisició de bens o serveis exportats per empreses amb domicili social a Espanya (crèdit comprador)

Fins el dia 15-12-2017