La CUP vol que les comarques gironines siguin «un clam contra la repressió de l'Estat» el 21-D

La CUP-Crida Constituent vol que les comarques gironines siguin «un clam contra la repressió de l'Estat» el proper 21-D i defensa «la via unilateral» com a «única forma de fer efectiva la República». La formació va presentar ahir a Figueres les tres persones que encapçalaran la candidatura per Girona. El primer lloc l'ocupa la regidora a Figueres i cap de llista, Natàlia Sànchez, seguida per l'actual alcalde de Celrà, Dani Cornellà. La 3 és la regidora de Girona Laia Pèlach. Durant la presentació, Sànchez va dir que la convocatòria electoral és «imposada i il·legítima» però va insistir que «cal plantar cara a l'embat antidemocràtic de l'Estat i materialitzar la República al carrer i a les institucions». La candidata va destacar la importància de «desplegar el procés constituent» i va exigir «l'alliberament immediat de tots els presos i preses polítiques».

Durant l'acte davant del monument a Narcís Monturiol, el número 2, Dani Cornellà, va reivindicar el paper del municipalisme en el procés independentista i va posar com a exemple del «compromís» la «fermesa» mostrada pels alcaldes de la CUP davant «la repressió de l'Estat». «La nova República s'ha de fer des de baix i ha d'estar al servei de la gent», va dir.

La número 3, Laia Pèlach, va assegurar que la campanya serà una «bona oportunitat» per explicar «com ha de ser la nova República i aportar-hi la veu del territori». Pèlach també va apostar per enfortir lligams amb la Catalunya del Nord en el procés de la «construcció dels Països Catalans».