ERC presenta a Torroella la llista gironina amb un record a Dolors Bassa, a la presó

ERC va presentar ahir a llista gironina a les eleccions del 21 de desembre. I ho van fer amb una absència destacada, la de la seva candidata i cap de llista, la consellera destituïda Dolors Bassa, empresonada des del 3 de novembre. Els republicans van escollir Torroella de Montgrí, el municipi de l'exconsellera, per presentar-se.

A la plaça de la Vila, amb un gran llaç groc i un cartell amb la imatge de Bassa i el lema «Llibertat presos polítics» penjat a la façana de l'ajuntament de Torroella, el número 2 de la llista i alcalde de Sarrià de Ter, Roger Torrent, va tenir un record per a Bassa. En un missatge cap a ella, li va voler dir que «l'estimem i la volem amb nosaltres». En aquest sentit, Torent va insistir que «no ens cansarem de repetir que amb presos polítics i amb l'altra meitat del govern a l'exili no estem davant unes eleccions normals». I entre aquestes injustícies -afegia- «hi ha el fet que la cap de llista gironina d'Esquerra estigui a Alcalá Meco. No ho normalitzarem i lluitarem amb totes les nostres forces per aconseguir que la Dolors estigui amb nosaltres com més aviat millor».

Torrent va qualificar aquestes eleccions d'«il·legítimes» i «convocades pels que han usurpat les institucions». Per això, afegia el número 2, el 21 de desembre «desbordarem les urnes amb els vots dels catalans». En aquest sentit, Torrent va prosseguir que «aquestes eleccions van de qui mana a Catalunya. Van del 155 o repressió. I des d'Esquerra ho tenim clar i ens presentem plantant cara als que defensen la repressió i han defensat la usurpació de les nostres institucions», insistia.

Així, en clau de campanya, va destacar que volen que serveixi per «plantar cara al 155»; reclamar l'alliberament «dels nostres presos» i, finalment, defensar que ara toca «fer República» i «construir la República» catalana des de «les institucions i des del carrer».

Sobre la llista gironina, va destacar que és «molt transversal i paritària». «És cremallera intercalant candidats i candidates, un fet que ens fa sentir molt orgullosos. És una combinació de cares noves, candidats amb pes polític i independents». Una llista, va sentenciar, «per guanyar i per dir que a Catalunya manem els catalans i les catalanes i no el senyor Rajoy».

Darrere Torrent i Bassa, com a 3 hi ha la diputada al Parlament Anna Caula i el número 4 és el diputat al Parlament i portaveu d'ERC, Sergi Sabrià. La diputada Magda Casamitjana (de MES) és la número 5 i el diputat i regidor a Lloret de Mar Jordi Orobitg és el 6. Tanca la llista el llibreter i activista cultural Guillem Terribas.