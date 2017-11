Domènech crida a un gran resultat gironí per «construir Catalunya des del territori»

El candidat per Barcelona de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, va encapçalar ahir la presentació de la candidatura dels «comuns» a les comarques gironines. En un acte a la Devesa, va afirmar que esperen tenir un molt bon resulta per «construir Catalunya des del territori». «Un grandíssim resultat a Girona és un grandíssim resultat per a Catalunya», va dir. En aquest sentit, va assegurar que aspiren a aconseguir tres diputats (el 2015 en van obtenir un). La llista gironina, encapçalada per Llorenç Planagumà i Eugènia Pascual, posa el focus en el territori, la lluita social, el medi ambient i l'activisme contra la violència masclista per articular les seves propostes per al 21-D.

Ja en clau catalana, Domènech va afirmar que la CUP «no està massa en disposició» de dir-los amb qui poden formar govern després del 21-D. El cap de llista va responsabilitzar també la CUP de la situació actual de Catalunya, amb l'autogovern intervingut, i va dir que els seus dirigents polítics «deien unes coses abans de la DUI i unes altres després». Responia a Mireia Boya (CUP), que reclamava als comuns que diguin «clarament» si estan disposats a pactar amb els que han imposat el 155, inclòs el PSC. Domènech va detallar que no participaran «en la lògica de construcció de blocs».

«Hem dit per activa i per passiva que no participarem en la lògica de construcció de blocs», va prosseguir Domènech que ressaltava que Catalunya en Comú-Podem advoca per situar «al centre» la recuperació de l'autogovern per una banda i la «recuperació del país» per l'altra. Segons el candidat, aquesta aposta és «antitètica» tant a la defensa de l'aplicació del 155 com a la «unilateralitat».

Per aquest motiu, va replicar a la CUP que els anticapitalistes no estan «massa en disposició» de dir als comuns amb qui poden o no formar govern després del 21-D. Segons Domènech, la CUP també es responsable de la política «que s'ha seguit els últims temps a Catalunya i que ens ha portat a la situació actual». «Hem escoltat un seguit de dirigents polítics que deien unes coses abans de la DUI i unes altres després, i això inclou la CUP», va dir. En aquest sentit, va afegir que els partits han de ser «clarament honestos» durant la campanya per explicar quina és la seva aposta per Catalunya.

«Nosaltres apostem per treure un gran resultat per construir un Parlament de Catalunya i un Govern que vagi més enllà de blocs», va exposar el cap de llista, que va demanar esperar a que es coneguin els programes electorals de tots els partits i, sobretot, al que decideixi la ciutadania a les urnes.

En relació al PSC, Domènech va exposar que ahir Pedro Sánchez va dir a Miquel Iceta «amb qui no pot pactar» però no va concretar amb qui ho hauria de fer. Domènech va considerar que Sánchez «s'ha aixecat avui per la banda esquerra del llit». «Altres vegades s'aixeca pel costat dret i recolza el PP i el 155», va dir el candidat que espera que la postura actual dels socialistes «es consolidi i no sigui només flor d'un dia».



Les declaracions de Marta Rovira

Domènech també es va referir a les amenaces de «violència extrema» per part de l'Estat i va considerar que un responsable polític que faci aquest tipus d'afirmacions «ho hauria de poder demostrar amb fonts». «I, de moment, no n'ha sortit cap», va afegir.

El candidat va considerar que l'objectiu de Rovira és «clarament explicar» per què després de la declaració d'independència «no va passar res». «Havien dit que amb declaració d'independència aniria acompanyada de reconeixement internacional, estructures d'Estat i d'una àmplia majoria, i cap de les tres coses ha passat, no s'ha de caure en el recurs d'intentar justificar per què certes coses no van passar sense explicar d'on sorgien aquestes fonts», va reblar.