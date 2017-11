Totes les enquestes de les eleccions catalanes del 21-D

Catalunya afronta el proper 21 de desembre unes eleccions clau per al futur de la comunitat autònoma després de la declaració unilateral d'independència en les quals les forces independentistes acudiran per separat. Les últimes enquestes auguren una victòria d'ERC, per davant de Ciutadans, el PSC i Junts per Catalunya (JxCat), marca electoral del PDeCat que encapçala l'expresident Carles Puigdemont. Aquí podràs consultar per ordre cronològic totes les enquestes electorals publicades pels diferents mitjans sobre els comicis del 21D.



Enquesta de Sigma Dos per El Mundo (29 d'octubre)

Amb el 26,4% dels vots, ERC s'imposaria en les eleccions catalanes per primera vegada en solitari, segons aquesta enquesta. Ciutadans seria la segona força, amb el 19,6% de les paperetes. En tercer lloc se situaria el PSC (15,1%) i en quart, els 'comuns' (11%). JxCat cauria al cinquè lloc amb el 9,8% dels sufragis.

ERC: 26,4%

Cs: 19,6%

PSC: 15,1%

CSQP: 11%



Sondeig de les eleccions catalanes de GAD3 per La Vanguardia (4 de novembre)



Esquerra guanyaria els comicis amb el 29,3% dels sufragis. Cs es posicionaria en segon lloc amb el 20,6%, mentre que el tercer lloc l'ocuparia el PSC (14,6%) i JxCat, que cau al quart lloc amb el 10,4% dels vots.

ERC: 29,3%

Cs: 20,6%

PSC: 14,6%

JxCat: 10,4%



Enquesta del GESOP per El Periódico (21 de novembre)



Aquest sondeig pronostica que ERC guanyaria les eleccions del 21 de desembre amb el 23,9% dels vots, seguit de Ciutadans amb el 18,6%, el PSC (18,1%) i JxCat (16,5%).

ERC: 23,9%

Cs: 18,6%

PSC: 18,1%

JxCat: 16,5%



Enquesta de les eleccions a Catalunya de GAD3 per ABC (19 de novembre)



Els independentistes estarien a un pas de perdre la majoria absoluta, segons aquesta enquesta. Junts per Catalunya i ERC, obtindrien el 39,8% i el 23,1% dels vots respectivament. La CUP aconseguiria el 5,6%. Ciutadans obtindria el 21 de desembre un 22,3% dels sufragis; PSC, un 15,1%; PP, un 7,8%, i Catalunya en Comú, un 7,6%.

JxCat: 39,8%

ERC: 23,1%

Cs: 22,3%

PSC: 15,1%



Sondeig d'NC REPORT per a La Razón (26 de novembre)



El bloc independentista format per Esquerra Republicana de Catalunya, que guanyaria les properes eleccions autonòmiques amb un 24,1 % dels vots, al costat del 13,6 % que trauria Junts per Catalunya, no obtindrien la majoria absoluta per governar.

Així es desprèn d'una enquesta d'NC REPORT per a La Razón, que assenyala que encara que se sumessin els sis escons de la CUP (5,7%) es quedarien amb 66, a dos de la majoria absoluta.

Ciutadans es converteix en la segona força política més votada a Catalunya amb un 20,9% dels vots, mentre que la tercera formació en intenció de vot seria per al PSC, amb un 14,7 %.

La formació que lidera el president de la Generalitat cessat Carles Puigdemont, obtindria el 13,6 %, el Partit Popular un 9,3 %, Catalunya en Comú-Podem obtindria el 8,47 % i la *CUP 5,7 %.

ERC: 24,1%

Cs: 20,9%

PSC: 14,7%

JxCat: 13,6%



Enquesta de Metroscopia per al diari El País (26 de novembre)



ERC guanyaria les eleccions catalanes amb un 26,5 % dels vots, seguida per Ciutadans que obtindria un 25,3 %, segons una enquesta d'intenció de vot de Metroscopia per al diari El País.

El PSC quedaria com a tercera força amb un 14,9 % de vots, mentre que la quarta formació política en intenció de vot seria JxCAT, amb un 13,6 %.

Catalunya en Comú-Podem obtindria el 6,7 %, la CUP el 5,9 i el Partit Popular (PP) aconseguiria el 5,8.

ERC: 26,5%

Cs: 25,3%

PSC: 14,9%

JxCat: 13,6%