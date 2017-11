Manifestació per la unitat d'Espanya a Girona

n Els carrers del centre de Girona van viure ahir una manifestació per reivindicar la unitat d'Espa­nya. La guiava una furgoneta decorada amb un adhesiu del típic cor dividit de Ciutadans, enganxat a la porta del conductor. Al remolc hi havia instal·lades dues banderes espanyoles gegants i tres altaveus que reproduïen a fort volum la música més representativa per a l'ocasió. La tierra te duele, Y Viva España, l'himne de La Roja, Sarandonga, Mediterráneo i Amigos para siempre van constituir la banda sonora del recorregut, que anava des de la plaça de la Constitució, passant per la subdelegació de la Generalitat i acabant a la plaça del vi. Una festa amb ball i alegria que va aplegar unes 2.000 persones, segons la Policia Local.

«Caminem junts, respecte i convivència» deia la capçalera amb l'escut de Girona al centre al qual li sortien dos braços: un català i l'altre espanyol. Sense deixar de costat la presència d'Europa, encarnada per un home amb l'emblema a l'esquena. Rere la primera filera, dirigida per un home amb el barret de la legió, s'observava un ventall de banderes que pintaven la posada en escena: l'espanyola, la catalana i fins i tot la del Regne d'Astúries, justificant un sentiment que es resumeix en una crida: «Soms catalans i soms espanyols».

Convocada per la plataforma Caminem Junts mitjançant una pàgina de Facebook, la marxa no va comptar amb líders polítics, a excepció de M. Àngels Olmedo, candidata del PP per a Girona per les eleccions el 21-D. «Després direu que som cinc o sis», cridaven els manifestants, que van venir de diferents punts de la província, orgullosos de veure que els assistents es podien comptar per milers.



Curant la «traïció»

La polarització que viu la situació política es va veure patent al llarg de tota la manifestació. Així ho van demostrar amb els clams d´«Aquests carrers són també nostres», amb relació al crit més popular dels últims mesos –«Els carrers serán sempre nostres»- i «Voti, voti, voti, català qui no voti», en contra del «Voti, voti, voti, espanyolista qui no voti». Pel que fa a l'actuació del Govern l´últim mes, va ser interpretada pels manifestants com una absoluta «traïció». Al llarg del recorregut, van rebutjar més d'una vegada les senyeres penjades al balcó al crit d´«Aquesta estelada aquí no pinta res», així com també van mostrar el seu suport al 155 i als empresonaments. L'exalcalde de Girona, Carles Puigdemont, també va protagonitzar queixes. «Sempre t'hem estimat però ara desitgem veure't a Soto del Real», deia una pancarta.

Va ser una festa respectada però plena d'espectadors amb llacets grocs que s'ho miraven des de la llunyania, amb recel i en silenci. Ja a la plaça del Vi, una manifestant es va apropar a una observadora. «Que es barallin els polítics, nosaltres no», li va dir.