Perfil: Elsa Artadi, de la Grossa a estratega de Puigdemont

Fa sis anys va entrar als cercles polítics i s'està a punt de convertir en una de les noves cares de la política a Catalunya. Elsa Artadi Vila (Barcelona, 1976) ha passat d'assessora econòmica d'Andreu Mas-Colell, creadora de la Grossa, a guru econòmica de Carles Puigdemont fins a directora de campanya de Junts per Catalunya (JxCat), estratega electoral del president cessat i persona del seu petit cercle de confiança. D'aquí res, serà un dels rostres visibles de JxCat i competirà en lideratge al nivell de molts pesos pesants del PDeCAT, relegats o diluïts en l'anomenada «llista del President».

Té fama de treballadora incansable, tot i que s'ha caracteritzat per mantenir-se en un segon pla. Artadi es donava a conèixer al món el 2013 en aparèixer al costat de la Grossa, el sorteig de la loteria catalana que va impulsar. Era la part visible de la seva feina com a directora general de Tributs i Joc. El seu fitxatge havia arribat el 2011, com a assessora econòmica del nou conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell. Deixava la feina com a professora visitant de la Universitat Pompeu Fabra (on va estudiar Economia i es va treure un màster) i de la Barcelona Graduate School of Economics.

Amb 41 anys, el seu currículum és extens. També va estudiar a la Universitat de Harvard, als Estats Units (on havia anat a cursar un màster amb una beca i va acabar fent el doctorat en Economia i impartint classes).

Del 2006 al 2010 era professora del departament d'Economia de la Università Bocconi a Milà. Entre el 2007 i el 2010 va ser professora en una universitat xinesa, així com membre del comitè científic del Banc Mundial a Casablanca (Marroc), consultora del Banc Mundial a Washington, membre del comitè científic de l'European Economic Association o investigadora en centres econòmics, entre molts d'altres.

Una carrera talentosa que Mas-Colell va detectar, Artur Mas va consolidar i Puigdemont ha fet créixer. A finals del 2015 la nomenava secretària d'Hisenda i, a principis de 2016, quan el «procés» avançava a tota vela, esdevenia nova directora de coordinació interdepartamental del Govern i es traslladava a Palau. Des d'allà, amb contacte directe amb Puigdemont, organitzava l'estratègia de presidència, era el pont entre els consellers i el president juntament amb la secretaria del Govern per coordinar l'acció política en uns mesos que eren del tot crucials i que s'enfocaven a crear i consolidar les «estructures d'estat».

En paral·lel a la seva feina a la Generalitat, Artadi no prové de l'antiga CDC però tenia la confiança d'Artur Mas i de part de la direcció al PDeCAT, al qual es va afiliar l'estiu del 2016. Artadi va passar a formar part de l'executiva però amb el règim d'incompatibilitats incomplia la limitació de càrrecs establerta. Ella, Lluís Guinó, Albert Batet i Montserrat Candini, havien de decidir si deixar càrrecs o la direcció del partit. Inicialment el Consell Nacional els va permetre acumular càrrecs, però dos mesos després el Consell va fer marxa enrere i forçar la direcció a complir les incompatibilitats.

A banda, Mas va encarregar a Artadi coordinar i presidir la ponència ideològica que celebrarien el maig de 2017. El 2012, Artadi havia participat en la proposta de pacte fiscal i pels comicis del 25-N li van proposar explicar la proposta en campanya.

Els fets recents a Catalunya han transformat els plans del partit. El PDeCAT tenia assumint que Puigdemont no es presentaria, però el 155, la seva destitució i situació que viu l'independentisme, el van fer canviar d'opinió, apostar per una llista unitària i, finalment, crear-ne una de nova, transversal i amb majoria d'independents. Tot, a costa del PDeCAT, que ha quedat relegat o diluït a la seva llista.

I aquí ha acabat d'emergir Artadi. Es va donar de baixa del PDeCAT per anar a la llista de JxCat, sense deixar de mantenir la bona relació amb la direcció, sent un vincle entre el partit i Puigdemont per perfilar la llista. Recentment el president l'ha nomenada directora de campanya de JxCat per coordinar l'estratègia electoral, vivint a cavall de Barcelona i Brussel·les.

Tot i que Artadi és la número 10 per Barcelona, el seu paper podrà ser clau, no pel que fa a la campanya, sinó políticament. Els set primers de la llista són membres cessats a Brussel·les o a la presó, que podrien no acabar agafant l'escó. El vuitè a la llista és l'exdirector de Rac1 i actual portaveu de JxCat, Eduard Pujol. La número 9 és la promotora de la llista unitària Aurora Madaula. La 10 és Artadi, una posició que ja li hauria permès tenir un paper rellevant en la nova legislatura però que, si l'escenari es complica pels «exiliats» o a la presó, la col·locaran a primera línia, amb un paper similar al d'altres figures com Marta Rovira (ERC).

Dels despatxos a la vida pública i mediàtica. La directora de campanya ja exerceix com a tal. Sense anar més lluny, inaugurant la presentació ahir de la llista de JxCat a Bèlgica, abans de donar la paraula a Puigdemont.