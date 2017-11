Puigdemont desafia la UE i aixeca polseguera

El president de la Generalitat destituït, Carles Puigdemont, continua molt present a la precampanya gràcies a les seves nombroses entrevistes amb mitjans de comunicació des de Brussel·les, i l´última intervenció del cap de llista de Junts per Catalu­nya va aixecar enorme polseguera en constituir tot un desafiament a la UE. Així, Puigdemont va opinar que els catalans haurien de votar si volen continuar pertanyent a la Unió Europea, després d'apuntar que «potser no hi ha gaire gent que vulgui formar part» d'una UE «insensible a l´atropellament dels drets humans i democràtics d'una part del territori».

El cap de la llista de Junts per Catalunya a les eleccions del 21-D es mostra molt crític amb la UE a un canal públic de televisió israelià, a la qual qualifica de «club de països decadents i obsolescents», i es planteja una consulta a Catalunya sobre la seva continuïtat a la institució europea. En aquest sentit, després de ser preguntat sobre si no descarta un «Cataexit», Puigdemont respon que «els que no ho descarten són els espanyols i els europeus, perquè no paren de dir que quedarem fora de la UE, però els que han de prendre aquesta decisió són els ciutadans de Catalunya, com l´haurien de prendre lliurement els altres ciutadans d'Europa».

Com a resposta, la secretària general del Partit Popular i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va recriminar al president de la Generalitat destituït que hagi fugit i proposi un referèndum per treure Catalunya de la UE i treure les ajudes europees que reben milers de pagesos i ramaders catalans.



Reaccions

Durant un míting de precampa­nya a Vallfogona de Balaguer del candidat del PP als comicis, Xavier García Albiol, Cospedal va lamentar que «alguns han fugit a Europa i volen treure als pagesos i ramaders els diners que ha negociat Espanya». Paral·lelament, Albiol va criticar també «l'última ocurrència» de Carles Puigdemont. «Vol que es convoqui un referèndum per sortir de la UE, un referèndum perquè aquests ramaders que han cobrat 265 milions d'euros el 2016 els perdin o els deixin de cobrar».

Paral·lelament, la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP i candidata número 2 del PP per Barcelona, Andrea Levy, va assegurar que Puigdemont «està exportant el pitjor del nacionalisme al cor de la UE». Levy va assenyalar que «els catalans som europeus i cap referèndum ens convertirà en estranys a la UE».

Per part seva, el president de Cs, Albert Rivera, va comparar el cap de llista de Junts per Catalunya amb la líder de la ultradreta francesa, Marine Le Pen, per defensar que els catalans votin si volen pertànyer a la Unió Europea. «Per fi li ha caigut la careta a Puigdemont. És el populisme de tota la vida, que sempre ha volgut destruir Europa», va afirmar Rivera, que va recordar que Le Pen també va plantejar un referèndum similar si es convertia en presidenta francesa.

«Populisme i nacionalisme són dues cares de la mateixa moneda», va insistir el president de Cs, que va afirmar que les eleccions del 21-D «demostren que la batalla de Catalunya és també la batalla d'Europa». Rivera va aprofitar aquesta «polèmica europea» per dirigir-se al líder del PSOE, Pedro Sánchez, i li va exigir que «no posi pals a les rodes» a un Govern constitucionalista si suma després del 21-D. «Ell no es juga el passaport, ni la nacionalitat. Jo sí», va afirmar el president de Cs.

La formació de centre liberal Lliures, promoguda per l'exconseller de CDC Antoni Fernández Teixidó, va denunciar una «alarmant pèrdua del sentit de la realitat per part de Carles Puigdemont».