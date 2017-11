Puigdemont vol prendre posessió de l'acta de diputat: "Si voleu, hi seré"

El president Carles Puigdemont ha afirmat aquest dilluns que si el poble de Catalunya vol que sigui al Parlament, ell hi serà i prendrà "possessió". Puigdemont ha reiterat des de Brussel·les que els comicis del 21-D convocats pel govern espanyol en aplicació de l'article 155 són, des del seu punt de vista, il·legítims, però ha afegit que no li fan por.





Amenaça de presó

"Cada vegada que ens posin una urna hi anirem i farem com hem fet tots aquests anys, guanyarem", ha asseverat. També ha afirmat que continuarà essent "el president de la Generalitat" si els catalans així ho volen.a través d'un vídeo que ha penjat al seu compte oficial de Twitter.Puigdemont ha convidat els electors a ser "una pinya" el 21 de desembre en el missatge i la voluntat que expressin, i ha augurat que si això és així, ell prendrà possessió del càrrec. "Si el poble de Catalunya vol que hi sigui, no fallaré", ha reblat.L'advocat del president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont,, va assegurar dies que marxés a Brussel·les queper a Puigdemont si tornava a trepitjar Catalunya.