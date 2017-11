ERC i JxCat empatarien a Girona, segons una enquesta

Una enquesta publicada pel diari El País estableix que en les eleccions catalanes del 21-D a la demarcació de Girona hi hauria un empat entre ERC i Junts per Catalunya, amb cinc escons cadascun, el que suposaria que en perdessin un respecte als 11 que van treure conjuntament en els darrers comicis. Per part seva, Ciutadans experimentaria una gran pujada, passant de 2 a 4 representants, mentre que el PP perdria el seu escó i PSC, Podem i la CUP mantindrien el seu parlamentari.

En l'àmbit català, la mostra de El País estableix que els partits independentistes quedarien per un escó per sota de la majoria absoluta, en aconseguir-ne 67. D'aquesta forma, Esquerra guanyaria les eleccions amb un 26,5 per cent dels vots i 39 escons, seguida molt de prop per Ciutadans, que obtindria un 25,3 per cent i 35 escons. Junts per Catalunya quedaria com a tercera força amb 21 escons i un 13,6 per cent, mentre que la quarta formació política seria el PSC amb un 14,9 per cent i 19 representants. Catalunya en Comú-Podem obtindria el 6,7 per cent i 8 escons, la CUP el 5,9% i set i el Partit Popular (PP) aconseguiria el 5,8% i sis escons.