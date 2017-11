Veïns de Lladó fan escultures amb les cares dels consellers destituïts i els 'Jordis'

Un grup de veïns de Lladó (Alt Empordà) han fet unes escultures de palets amb les cares dels consellers destituïts i els 'Jordis' perquè la gent no "oblidi" que continuen a la presó. La iniciativa l'ha liderat una entitat del municipi l'Ateneu Cim d'Estela, que es va constituir arran de la consulta d'Arenys de Munt del 2009 i que organitza múltiples actes en favor de la independència.

Diversos dels seus integrants i residents a la població hi han col·laborat durant diversos dies i aquest diumenge han inaugurat la instal·lació, que s'ha ubicat a la plaça Major. La intenció és que sigui itinerant i que es pugui veure en diverses poblacions, entre les quals no descarten que hi hagi Barcelona.

Un dels representants de l'associació, Bonfill Caula, explica que el projecte s'ha gestat gràcies a "donacions" i que té com a objectiu evitar que es "normalitzi" la situació en la qual es troben els vuit membres del Govern destituïts i els representants de l'ANC i Òmnium Cultural.