L´OCDE diu que la tensió a Catalunya afecta la recuperació econòmica

Un informe de l'Organització per a la Cooperació i per al Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha advertit que el creixement de l'economia espanyola es pot veure dificultat per les «tensions persistents» a Catalunya i fer reduir de manera «significativa» la confiança del consumidor i les empreses, cosa que fa retrocedir més del previst la demanda interna. D'aquesta manera, indica, la situació política a Catalunya podria enfosquir la recuperació econòmica de tot l'Estat.

A més, aquest organisme també adverteix de l'augment del proteccionisme i d'un impacte major de l'esperat del Brexit. De moment, per a aquest 2017 l'organisme estima que Espanya creixerà un 3,1% i superarà el 3% per tercer any consecutiu, per sobre la mitjana dels països de la Unió Europea, tot i que adverteix que caurà el creixement fins el 2,3% i 2,1% per als anys 2018 i 2019, respectivament.



Un 1,3% de dèficit públic

L'OCDE apunta que l'efecte dels baixos preus del petroli i impostos baixos després de la crisi es començarà a dissipar per justificar el descens en el creixement a partir de l'any que ve. Pel que fa a la qüestió del dèficit públic, les previsions de l'OCDE pronostiquen un 1,3% de cara l'any que ve, mentre que per a aquest any calcula que es tancarà en un 3,2% en relació al producte interior brut (PIB) davant el 4,5% del 2016, segons l'informe que es va presentar ahir dimarts a París.

En relació a la taxa de desocupació, l'OCDE reconeix que es va reduint malgrat que «es manté alta, particularment entre els joves i els aturats de llarga durada». Per aquest motiu, demana que es millori la qualitat dels llocs de trebal que, segons assenyala, s'han anat deteriorant durant la crisi. Per a finals de l'any 2019, l'organisme calcula que la taxa haurà caigut fins el 13,5%, tot i que encara se situarà per sobre de la mitjana europea.