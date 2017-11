Polèmica per la similitud dels cartells de JxCat i els Comuns

La similitud dels cartells electorals de Junts per Catalunya (JxCat) i Catalunya en Comú-Podem per als comicis catalans del 21-D ha generat polèmica entre les dues candidatures, amb acusacions de plagi per part del cap de la llista de l'esquerra alternativa, Xavier Domènech.



Junts per Catalunya va presentat ahir el seu lema, «Puigdemont, el nostre president», i els cartells electorals, un dels quals inclou la imatge de l'expresident català amb un predomini dels tons ataronjats.



Un tractament fotogràfic similar al cartell de Domènech -encara que en aquest cas el to que predomina és el sípia- i amb una tipografia semblant.





Després de prometre #DUI i una República que solucionaria totes les retallades ara fan les llistes de pressa i corrents, copien el disseny...#Copieunos el programa si voleu que el país marxi bé! pic.twitter.com/gSOKyOTpfN — PODEM (@podem_cat) 28 de noviembre de 2017





«Al costat del president»

Pressió a ERC

En la roda de premsa per presentar el lema i el cartell de campanya de Catalunya En Comú-Podem, Domènech va retreure a JxCat la similitud que guarden els cartells electorals de les dues candidatures.«És la mostra més clara que quan no tenen idees han d'agafar les dels altres», va dir al respecte, i va considerar que el cartell de JxCat és el millor exemple que «et pots postular com la gran solució per a Catalunya i no ets capaç ni de fer un cartell propi».En la mateixa línia, la portaveu de Catalunya En Comú, Elisenda Alamany, va escriure en Twitter: «Per votar la còpia, quedeu-vos sempre amb l'original».En canvi, durant la presentació del lema i els cartells de JxCat, el responsable d'imatge de la campanya, Ramon Maria Piqué, va descartar que sigui un plagi i va asseverat que desconeixien com eren les banderoles de Domènech. Fonts de la candidatura que encapçala Carles Puigdemont van indicar que la imatge de la campanya s'ha encarregat a una agència especialitzada.«Guanyarem aquestes eleccions», va expressar la directora de campanya i candidata Elsa Artadi, qui va augurar que la ciutadania estarà «al costat del president», per la qual cosa la campanya estarà molt centrada a reivindicar la seva figura, ja que «l'objectiu és restaurar la democràcia i les institucions catalanes» seguint el «mandat democràtic de l'1 d'octubre» després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per part del Govern central.Artadi va asseverar així que Puigdemont estarà «molt present» en la campanya i que recorreran als vídeos per salvar la dificultat que suposa que resideixi a Brussel·les, a l'espera que se li executi una euroordre d'arrest per rebel·lió.L'eslògan que apareixerà en els cartells és «Puigdemont, el nostre president», una frase que recull els arguments de la campanya i «un dels crits del carrer» en les últimes manifestacions independentistes, segons va valorar Piqué.El cap de llista de Catalunya en Comú – Podem (CatECP), Xavier Domènech, va descartar ahir ajudar a situar Cs i el PPC a la Generalitat. I després que aquest dilluns la seva número 2, Elisenda Alamany, rebutgés anar de costat amb el PDeCAT en un govern de concentració sobiranista, Domènech va instar ERC a «aclarir» si vol apostar per majories progressistes o si vol «reiterar» un govern amb qui ha defensat polítiques socials «regressives».