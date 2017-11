Puigdemont no descarta seguir amb la via unilateral després del 21-D

Puigdemont no descarta seguir amb la via unilateral després del 21-D EFE

El president de la Generalitat destituït pel govern espanyol, Carles Puigdemont, no ha descartat seguir amb la via unilateral després de les eleccions del 21-D. En una entrevista a 'Els Matins' de TV3 aquest dijous al matí, el candidat de Junts per Catalunya (JxCat) ha subratllat que "no es pot excloure res si l'Estat no exclou la unilateralitat". Des de Bèlgica, Puigdemont ha insistit que complir amb el mandat encarregat per una majoria parlamentària no pot ser mai unilateral i que, en tot cas, el que sí que seria unilateral seria "no fer-ne cas". A més, el cap de llista de JxCat ha explicat que entre avui i demà demanarà a la Junta Electoral Central (JEC) que "garanteixi les condicions" per poder fer campanya des de Catalunya. Preguntat sobre si pretén així tornar de Bèlgica de cara a les setmanes prèvies a les eleccions, el president destituït ha estat clar: "M'encantaria i hauria de ser així".

Un dia abans que declarin el vicepresident, Oriol Junqueras, i els consellers destituïts que estan a la presó, Puigdemont ha garantit que ell i la resta de consellers que romanen a Brussel·les continuaran en mans de la justícia belga, encara que s'alliberin els presos. "Ens hem volgut posar en mans de la justícia belga i mantenim aquesta responsabilitat", i "estem en mans de la justícia belga, no volem sostreure'ns-hi, tenim el deure d'estar aquí", ha reafirmat.

Això sí, ha subratllat que si abans de la campanya -que comença la setmana que ve- hi ha una resolució "ferma" sobre els presos polítics "s'actuarà en conseqüència". A més, Puigdemont ha reiterat el desig de poder tornar a Catalunya perquè tant la campanya com el resultat electoral no quedin "afectats" pel fet de tenir candidats fora del país.

Cal recordar que, segons el seu argumentari de campanya, JxCat prioritza la via del diàleg amb l'Estat després de les eleccions del 21-D però "no descarta res categòricament". El diàleg només seria possible, segons la candidatura, després que s'hagi "restaurat la democràcia". És a dir, que s'hagi investit Puigdemont com a president de la Generalitat, s'hagi posat fi al 155, s'hagi exigit l'alliberament dels "presos polítics" i s'hagin restituït les institucions. "Volem parlar de tot, com sempre hem dit. Prioritzem la via del diàleg, com hem fet sempre. Però no descartem res categòricament", afegeix el document.



President detingut?

Pel que fa a l'escenari posterior al 21-D, el cap de llista de JxCat ha advertit en l'entrevista d'aquest matí de la paradoxa que suposa que les idees polítiques que poden permetre un candidat a ser diputat o, fins i tot, president, són les mateixes que poden portar-lo a la presó. En aquest sentit, ha constatat que seria "flagrant" que ell mateix pogués anar a un hipotètic debat d'investidura com a candidat a la presidència de la Generalitat, que fos escollit president, i que en sortir del Parlament la policia el detingués. Aquesta contradicció, però, ha assegurat que la posaria a proba.

Puigdemont també ha asseverat que, si malgrat la "repressió" de l'Estat el Parlament emet un "missatge clar", la pregunta és si el govern espanyol retirarà el 155 la mateix anit del 21-D. De fet, ha emplaçat el "tripartit" que dona suport a l'article -PP, PSOE i Cs, amb el PSC a Catalunya, segons ha afirmat- a respondre aquesta qüestió durant la campanya.



Restituir el Govern

El president destituït per l'Estat també ha insistit que la seva aposta és la de restituir el Govern "legítim" tal i com era abans de l'aplicació de l'article 155: "Hi ha d'haver el vicepresident Junqueras, el conseller Turull, el conseller Romeva, etcètera", ha exposat. En aquest sentit, ha sentenciat que ha parlat amb la secretària general d'ERC i número dos de la llista dels republicans, Marta Rovira, durant la seva visita a Brussel·les: "En funció de la campanya i dels resultats [electorals] haurem de prendre decisions, que no passen per deslegitimar el Govern ni el mandat de les eleccions del 27-S" del 2015, ha explicat.

D'altra banda, Puigdemont ha manifestat que ni el president espanyol, Mariano Rajoy, ni el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ni cap dirigent de la política espanyola no l'ha trucat des que és a Brussel·les. Preguntat si ho ha fet el líder i candidat del PSC, Miquel Iceta, el cap de llista de JxCat ha respost que, si ho ha fet, a ell no li ha arribat el missatge.



Aval a la reforma del reglament parlamentari

Finalment, el cap de cartell de JxCat també ha valorat que el Tribunal Constitucional (TC) avalés aquest dimecres la reforma del reglament del Parlament: "Què ha quedat de tot el circ muntat al voltant de la reforma?", ha preguntat, després de recordar que partits de l'oposició van titllar la proposta de ser "grollerament anticonstitucional" i un "cop d'estat".