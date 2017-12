Eleccions catalanes: Junts per Catalunya presenta la candidatura gironina

Junts per Catalunya ha presentat aquest divendres la candidatura gironina per a les eleccions del 21-D. La formació assegura que la llista és "transversal i plural" i té com a objectiu "restaurar el govern legítim de Catalunya" amb el "president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al capdavant". La candidatura, encapçalada per Gemma Geis, té com a número 2 al conseller destituït (que es troba a Brussel·les), Lluís Puig. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ocupa el número 3. La presentació s'ha fet a la plaça de l'Ajuntament de Cornellà del Terri (Pla de l'Estany), el lloc on Puigdemont va votar l'1-O després que la policia desallotgés el pavelló de Sant Julià de Ramis on tenia previst fer-ho. Durant l'acte, Geis ha assegurat que l'1-O va marcar "un abans i un després" i ha suposat que "gent que no hem estat mai en política, ni ens ho havíem plantejat, fem el pas".

Geis, que fins ara ocupava el càrrec de vicerectora de la UdG, ha afirmat que no descansaran fins que els que es troben a la presó i "a l'exili" tornin a casa amb les seves famílies. "Ho arriscarem tot perquè tornin als seus despatxos de la Generalitat", ha afegit. Per la seva banda, Madrenas ha assegurat que "el 21 de desembre ha de tornar a ser un acte de dignitat col·lectiva" i ha remarcat que, al seu entendre, "el president de la Generalitat no ha deixat de ser mai Carles Puigdemont".

A l'acte, també hi ha participat el número 17, Salvador Clarà, ha defensat el caràcter "transversal" de la candidatura i ha assegurat que la seva és una "llista de país i de talent". Per la seva banda, el número 6, Jordi Munell, ha afirmat que "el govern autoritari i opressor no ens ha permès consolidar la república catalana".

El número 4, Narcís Clara, ha dit durant la presentació de la llista que es presenta per "col·laborar en la millora del sistema". També hi ha participat l'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, que ha afirmat que el proper 21-D, els ciutadans "haurem d'escollir si volem ser súbdits o volem ser lliures".