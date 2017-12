Eleccions Catalunya: Llista CUP a Girona

La CUP ha presentat aquest dissabte la llista electoral de les comarques gironines. Ho ha fet en un lloc simbòlic, el Col·legi Verd de Girona, un dels espais electorals que va rebre una de les càrregues policials més fortes l'1-O. La cap de llista per la demarcació és aquesta vegada la regidora de Figueres Natàlia Sánchez, que relleva l'advocat Benet Salellas. Sánchez ha posat l'accent en la voluntat de reflectir la "diversitat territorial" de les comarques gironines. En aquest sentit, destaca la presència de diferents alcaldes com el de Viladamat o el número dos de la llista, i batlle de Celrà, Dani Cornellà. Sánchez també ha volgut posar en valor la rellevància que ha de tenir la demarcació i "la força de la seva gent" per tal de "fer efectiva la República i plantar cara al 155".

La candidata figuerenca ha fet una crida a la gent d'arreu de les comarques a "fer-se seva la campanya" i a participar a les assemblees locals de la CUP per implicar-se en les accions i actes. Sànchez també ha recordat que l'organització ha obert un formulari perquè la gent es faci apoderada durant la jornada electoral.

A l'acte també hi ha participat el que fins ara ha estat diputat de la CUP per Girona, Benet Salellas, que ha reivindicat la tasca que els cupaires han dut a terme des del 2015 al Parlament. "Hem estat una garantia en el procés cap a la proclamació de la República, i ho hem fet des de l'esquerra, la lluita per la igualtat i la defensa de totes les sobiranies", ha reblat Salellas, que tancarà simbòlicament la candidatura.

En la roda de premsa també hi ha intervingut Albert Sunyer, representant del Partit Pirata a la candidatura, que ha defensat el mandat de l'1 d'octubre i ha defensat que la seva organització s'ha sumat a la candidatura perquè "la CUP és l'única opció que té clar que la República s'ha de construir des de baix i partint de la democràcia directa".