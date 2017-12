Bassa i Borràs surten de la presó d´Alcalá-Meco

Les conselleres Dolors Bassa i Meritxell Borràs han sortit de la presó d'Alcalá-Meco pocs minuts abans de les quatre de la tarda. Ho han juntes en una mateixa furgoneta mentre familiars i representants polítics d'ERC i el PDeCAT els esperaven just a la sortida de la presó. Bassa i Borràs han passat un mes i dos dies empresonades i han pogut sortir després de pagar la fiança de 100.000 euros a cadascuna que els ha imposat el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. La furgoneta ha fet una breu aturada just a la sortida perquè hi entressin els familiars més propers, la mare de Borràs i els dos fills de Bassa.

Després de la decisió del jutge Llarena, les defenses de Bassa i Borràs han fet el tràmit de consignar al Suprem la fiança de 100.000 euros per a cadascuna.

Cap a dos quarts de tres un funcionari entregava a la presó d'Alcalá-Meco la interlocutòria del jutge on es donava l'ordre de deixar-les en llibertat.

A les portes a la presó, esperaven la sortida de les dues conselleres destituïdes tant familiars com membres d'ERC i el PDeCAT. Per part de Borràs, s'ha desplaçat fins a Alcalá-Meco la seva mare, el seu fill i la seva parella. Per esperar a Bassa hi havia els seus dos fills, la germana i el seu cunyat i també l'alcalde de la seva població natal, Torroella de Montgrí (Baix Empordà), Josep Maria Rufí.

Han fet costat a les deus conselleres destituïdes el portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, el coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí, el portaveu al Congrés d'ERC, Joan Tardà, la membre de la Mesa i també investigada a la mateixa causa, Anna Simó (ERC), a banda d'altres càrrecs orgànics dels dos partits.



Surten juntes en furgoneta i sense fer declaracions

Quan faltaven pocs minuts per a les quatre, una furgoneta gris ha creuat la tanca de la presó amb Bassa i Borràs assegudes al seient del darrera. A fora, familiars i polítics (alguns d'ells amb llaços grocs) han aplaudit la sortida de les conselleres destituïdes. La furgoneta ha fet una breu parada per pujar els familiars més propers.

Concretament, han pujat al vehicle enmig dels flaixos dels fotògrafs i les càmeres de televisió la mare de Meritxell Borràs i els dos fills de Dolors Bassa. Hi ha hagut moments de tensió quan algun fotògraf ha intentat captar la imatge de l'interior del vehicle i un membre de seguretat els ho ha impedit tancant la porta lateral de la furgoneta, que s'ha trencat.

La resta de familiars han marxat en d'altres vehicles tot seguit. Entre els vidres s'ha pogut veure una imatge de les dues conselleres destituïdes somrient al veure els seus familiars.