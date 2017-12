Enquesta electoral Catalunya: Cs i PSC recullen els vots de Podem i PP a Girona que es queden sense representació

Les forces independentistes guanyarien amb força les eleccions a Girona, segons l'enquesta publicada avui pel CIS. Segons aquest sondeig, realitzat en 600 enquestes per l'empresa Imop entre el 23 i el 27 de novembre, senyala que la candidatura de Puigdemont, Junts per Catalunya es faria amb sis escons, més de la meitat dels 11 que van aconseguir en la candidatura conjunta amb ERC que es van presentar a les eleccions del 2015. Per la seva part, el 21D donaria els altres 5 escons a ERC. Dins del bloc independentista, la CUP, amb una estimació de votdel 6,6 mantindria l'escó que va aconseguir a Girona en els darrers comicis.

Dins del bloc constitucionalista, el PP i Catalunya en Comú-Podem (CatComú-Podem) perdrien la seva representació a Girona, ja que es quedarien sense el seu escó respectiu que aniria a parar a Ciutadans i PSC que es quedarien amb 3 i 2 respectivament.

Segons l'enquesta, a nivell català, ERC i Cs podrien empatar amb 32 escons en les propers eleccions al Parlament que se celebren el 21 de desembre, segons l'enquesta preelectoral del CIS. L'enquesta dona una estimació de 32 escons a ERC, 31-32 a Cs, 25-26 a Junts per Catalunya, 21 al PSC, 9 tant a Catalunya en Comú com a la CUP i 7 al PPC. D'aquesta manera, no hi hauria majoria absoluta ni del bloc independentista ni del constitucionalista, que és de 68 diputats, i els comuns tindrien la clau de la majoria absoluta a la cambra catalana.