Malestar a ERC perquè JxCat no veu necessari un document de punts compartits

Les tres formacions independentistes compartiran els tres punts programàtics que han pactat, però discrepen sobre la manera de posar negre sobre blanc aquestes propostes. La darrera de les reunions entre representants de les tres candidatures no ha acabat amb bon ambient. Els republicans han topat de ple amb JxCat, després que la llista de Carles Puigdemont no es mostrés partidària de confeccionar i signar conjuntament un document que expliciti els punts acordats sobre l'alliberament dels presos, el procés constituent i la legitimitat que atorguen a l'1-O. Així, fonts d'ERC han confirmat a l'ACN que tant ells com la CUP eren partidaris de tancar una redacció comuna per als tres punts i plasmar-les en un document que tots tres signarien i incorporarien als seus programes electorals. Però la posició de JxCat, que no veu necessari arribar a redactar i fer públic un text conjunt, ha creat malestar en els republicans.

Al seu torn, fonts de JxCat han explicat que per la candidatura que encapçala Carles Puigdemont no és essencial elaborar cap document que escenifiqui els acords programàtics amb ERC i la CUP. De fet, des de JxCat no donen per tancades les converses entre les tres formacions, i asseguren que les negociacions continuaran al llarg dels propers dies.

D'aquesta manera, des de JxCat creuen que els tres conceptes que es negocien amb ERC i la CUP -alliberament dels "presos polítics", reivindicar el resultat de l'1-O, i el procés constituent- són bàsics i perfectament assumibles per les tres formacions, de manera que no caldria plasmar l'acord en un document independent dels propis programes. Tant és així que JxCat ja ha presentat el seu programa electoral aquest dilluns al matí, om ja hi ha referències a l'alliberament dels presos, a la votació de l'1-O i al procés constituent.

Així mateix, la candidatura nacionalista insisteix que si finalment no hi ha acords programàtics, no serà pas per culpa de JxCat. En aquest sentit, recorden que l'aposta de Puigdemont i del Partit Demòcrata era una llista unitària de l'independentisme, per argumentar que JxCat sempre ha buscat la màxima entesa possible.

El propi Puigdemont ja deia, aquest diumenge, que no creia pas que s'hagués d'"explicitar en un paper" que ERC, JxCat i la CUP defensin una "mateixa causa", en referència als tres punts programàtics que es negocien.

Des d'ERC, però, consideren força important poder tancar un document comú de les tres forcs, amb un redactat conjunt dels tres punts i fer evident, així, que la unitat d'acció continua existint de manera explícita. Tot i admetre que amb JxCat no mantenen diferències pel contingut dels punts programàtics, els republicans creuen que hi ha hagut un canvi de criteri que no acaben d'entendre, donat que fins a la darrera reunió celebrada aquest dilluns, asseguren que totes tres formacions estaven disposades a signar i publicitar un document conjunt.

Per a Esquerra, part del valor dels punts acordats està en poder-ho signar-lo i presentar-lo públicament tots tres. "Tindria més força. El valor polític del document és el de fer-ho tots junts", afirmen fonts republicanes, que atribueixen aquesta actitud de JxCat a "prioritzar un càlcul partidista i un posicionament electoral per davant de la unitat i el trajecte que haurien de fer tots". I és que a ERC creuen que els punts acordats sense un document conjunt perden "valor , força i simbolisme".