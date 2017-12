Dolors Bassa al jutge Llarena: "Sóc militant d´ERC, un partit legal, legítim i amb l´ideal de la independència"

La cap de llista d'ERC per Girona al 21-D, Dolors Bassa, ha rebut l'escalf del seu poble natal després de sortir de la presó d'Alcalá-Meco. Durant el primer acte de campanya, celebrat a Torroella de Montgrí (Baix Empordà), més de 600 persones l'han rebuda amb aplaudiments i crits de "Llibertat!". La consellera, destituïda en aplicació del 155, ha volgut agraït les mostres de suport que ha rebut durant aquests 33 dies que ha estat empresonada. "M'han privat de llibertat, però el que més m'ha dolgut és que m'han allunyat de tot allò que estimo", ha dit davant l'auditori. Dolors Bassa ha assegurat que aquesta campanya electoral que ara comença "va de democràcia, no de poder engarjolar sentiments ni emocions". Al seu parlament, la cap de llista també ha revelat quina resposta va donar al jutge del Suprem Pablo Llarena quan li va demanar per quin partit es presentava al 21-D. "Sóc militant d'ERC, un partit legal, legítim i amb l'ideal de la independència", ha dit Dolors Bassa.

Dolors Bassa ha entrat a l'auditori de l'Espai Ter enmig dels aplaudiments del públic, llaços groc i crits de "Llibertat!". La cap de llista d'ERC ha demanat, abans que res, un aplaudiment pels "absents" en aquesta campanya electoral. Tant per als "companys empresonats" –en referència a Junqueras, Forn i els Jordis- com per al president Puigdemont i els exconsellers a Brussel·les, "que avui hem sabut, malgrat que s'ha dit de manera molt dissimulada, que haurà de passar molt temps abans no puguin tornar".

La candidata, visiblement emocionada, ha agraït "l'escalf" que ha rebut durant els 33 dies que ha passat empresonada a Alcalá-Meco. En especial, als veïns de Torroella de Montgrí i l'Estartit, que han "acompanyat" la seva família durant aquestes setmanes i que li han enviat fins a 192 cartes. "No les he pogudes contestar totes, però passar les hores amb bons records és importantíssim", ha dit.

Dolors Bassa ha explicat que, després de sortir de la presó, allò que més li ha agradat és aixecar-se aquest matí i poder "veure el cel". "M'han privat de llibertat, però el que més m'ha dolgut és que m'han allunyat de tot allò que estimo; la meva família, els meus amics, els companys i el paisatge de l'Empordà", ha dit la cap de llista d'ERC.



"Va de democràcia"

En referència a les eleccions del 21-D, l'exconsellera ha assegurat que aquesta campanya "va de democràcia, no de poder engarjolar ni sentiments ni ideals". "Va de tornar a la normalitat, amb la recuperació de les nostres institucions", ha insistit Dolors Bassa. "I fer-ho sense prohibir res, sense revenges ni 'a por ellos', sense presons", hi ha afegit.

En aquest punt, la cap de llista d'ERC per Girona ha fet una crida a recuperar "el coratge i la dignitat" a les urnes. I per deixar clar el seu compromís, Dolors Bassa ha revelat una de les respostes que va donar al jutge del Suprem Pablo Llarena durant la seva declaració. Quan el jutge li va demanar per quin partit es presentava a les eleccions, la candidata ha dit que li va respondre: "Sóc militant d'ERC, un partit legal, legítim i amb l'ideal de la independència".

"Per això, anem a votar, guanyem i demostrem que això no va de pors, sinó de democràcia", ha afirmat Dolors Bassa. "Votem i guanyem!", ha conclòs enmig dels aplaudiments.

L'acte de campanya a Torroella de Montgrí ha comptat amb una nombrosa representació de càrrecs i alcaldes d'ERC a les comarques gironines. A més de Dolors Bassa, també hi han pres part els candidats i membres de la llista per Girona Sergi Sabrià, Anna Caula i Judith Calvera, i el diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà.