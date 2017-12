La subdelegació celebra la Constitució llegint l´article 155

L'acte institucional de celebració del dia de la Constitució a Girona ha finalitzat amb la lectura de l'article 155 per part del subdelegat del govern a Girona, José Manuel Sánchez-Bustamante, que com a català s'ha mostrat "agraït" i "reconfortat" per la seva aplicació. Sánchez-Bustamante ha assegurat que el 155 ha permès "aturar el greu prejudici econòmic i social" que els independentistes estaven creant a Catalunya i donar veu als catalans "amb unes eleccions legals i amb garanties". El subdelegat del govern estatal ha considerat que l'aplicació de l'article ha estat més que justificat davant "l'incompliment manifest, reiterat i deliberat" per part de la Generalitat i el Parlament de les obligacions constitucionals.

A la celebració del dia de la Constitució a la subdelegació hi han assistit, a banda de representants de totes les forces de seguretat i de les institucions de l'Estat a Girona, el cap de llista de Ciutadans, Jean Castel, i la del PP, Maria Àngels Olmedo. Tal com es preveia, no hi ha assistit cap representant de l'Ajuntament de Girona, tot i que sí que s'hi ha pogut veure algun agent de paisà i el Defensor de la Ciutadania, Ramon Llorente.