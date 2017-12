Eleccions catalanes. Ciutadans defensa reformar la Constitució per «millorar la vida de tots»

El cap de llista de Ciutadans per Girona a les eleccions del 21-D, Jean Castel, ha defensat avui una reforma de la Constitució "per millorar la vida de tots els ciutadans i no per acontentar" Oriol Junqueras o Carles Puigdemont.

En declaracions des de la plaça de la Constitució de Girona, en el 39è aniversari de la Carta Magna, Castel ha destacat que la Carta Magna és la norma fonamental que ha garantit "la llibertat, la prosperitat i l'Estat del benestar" fins avui, encara que ha apostat per reformar-la "des del consens".

A més, ha recordat que Ciutadans sempre ha contemplat la necessitat d'actualitzar la Constitució i ha proposat "aclarir competències, convertir el Senat en una veritable cambra de representació territorial o suprimir-lo" i "millorar la llei de finançament de les comunitats autònomes".

Castel també ha aprofitat per denunciar que l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, vulgui canviar el nom de la plaça de la Constitució per plaça 1 d'octubre, cosa que segons el seu parer representaria una "política antimunicipal i radical".

El candidat ha visitat els barris gironins de Vila-roja, Font de la Pólvora i Pont Major, on ha assegurat que són "tres barris que estan farts d'un procés que ha lapidat i vol seguir lapidant futur, ocupació i oportunitats".

Castel ha fet referència a la "gran necessitat" d'aquests barris de disposar d'habitatge social i ha indicat que només un Govern liderat per Inés Arrimadas atendria "els problemes reals que el procés ha deixat relegats".