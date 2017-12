El Suprem retira l´euroordre contra Puigdemont

El jutge Pablo Llarena va acordar ahir retirar les Ordres Europees de Detenció dictades contra Carles Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí i que es comuniqui la seva decisió a les autoritats belgues. Fonts del Suprem van explicar a Efe que la decisió de Llarena ha d'interpretar-se en dues línies: una primera, evitar que Bèlgica, on està ara Puigdemont, igual que els exconsellers que l'acompanyen, limiti en alguna mesura en la seva fórmula d'entrega els possibles delictes que es puguin imputar al líder independentista.

I una altra, que segueix en tot cas vigent l'ordre nacional de detenció, de manera que en el moment en què aquests polítics decideixin entrar en territori espanyol siguin detinguts en les mateixes condicions que els altres imputats pel procés cap a la declaració unilateral d'independència.

La jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va ordenar la detenció i ingrés a la presó de Puigdemont i els quatre exconsellers per delictes de rebel·lió, sedició, malversació, prevaricació i desobediència. Llarena considera que s'han de retirar les ordres europees que va emetre la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela perquè, amb posterioritat a què s'emetessin aquelles ordres, «s'ha definit que els fets poguessin haver-se perpetrat mitjançant el concert de tots els investigats i amb una unitat jurídica inseparable».

«Compromís polític»

El president cessat Carles Puigdemont no sortirà de Bèlgica malgrat la retirada de les euroordres contra ell i els exconsellers que són a Bèlgica, segons l'advocat belga que assumeix la seva defensa, Paul Bekaert fins que es conegui qui guanyarà les eleccions catalanes. «Puigdemont no abandonarà Bèlgica després de la retirada de l'ordre de detenció europea. Només ha estat retirada una ordre d'arrest de les tres (en referència a l'europea)», va dir l'advocat al diari L'Echo. L'advocat a Espanya de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, va afirmar que si l'expresident de la Generalitat vingués a votar en les eleccions del 21 de desembre seria detingut «immediatament» però que, tot i saber les conseqüències, «té un compromís polític ferm».

Per la seva banda, la Fiscalia va confirmar que ha rebut la petició «de caràcter definitiu» per part de les autoritats judicials espanyoles per retirar les Ordres Europees de Detenció i Entrega que pesaven contra els citats polítics catalans, i que traslladarà aquest requeriment al president de la Cambra del Consell de Brussel·les que s'ocupa del cas.

Societat Civil Catalana (SCC) va denunciar ahir a Brussel·les un «dèficit de qualitat democràtica» a Catalunya arran de les mesures preses per la Generalitat des del 6 i 7 de setembre, en un informe que argumenta «com els governs nacionalistes han anat apropiant-se de les institucions de tots els catalans».