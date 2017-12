Manifestació a Brussel·les: l´independentisme es fa notar al cor d´Europa

Milers de persones omplen aquest dijous el barri europeu de Brussel·les amb estelades, bufandes grogues i pancartes reclamant la llibertat dels presos. Els manifestants ja es concentren al Parc del Cinquantenari de la capital belga i a les 11.30 començaran un recorregut d´uns dos quilometres i mig pels carrers del districte comunitari, passant per davant de les seus de la Comissió Europea, el Consell Europeu i l´Eurocambra, entre d´altres institucions.



La policia belga calcula que en la protesta, convocada per l´ANC i Òmnium sota l´eslògan ´Desperta, Europa´, hi participaran entre 20.000 i 30.000 persones, tot i que la premsa local n´espera fins a 50.000.





Centenars de gironins ja són a Brussel·les

Convocatòria a la Grand-Place, ahir al vespre

Puigdemont i Rovira intervindran a la manfiestació

Els hotels de Brussel·les i d´altres ciutats properesi des de primera hora del matí els transports públics, tant el metro, el tramvia i els autobusos de la capital com els trens a Anvers, Lovaina o Gant, són plens de manifestants amb senyeres. L´afluència de manifestants ja ha obligat a tancar almenys l´estació de metro i tren de Shumann, que és la que fan servir els treballadors de les institucions comunitàries, però encara es mantenen obertes les de Maelbeek i Merode.La policia belga ha hagut dei l´aparcament, tallant molts carrers del districte europeu, i recomana evitar agafar el cotxe. La temperatura és de només 4 graus i plou de manera intermitent. La premsa belga ja obre les seves edicions digitals amb informacions sobre la manifestació.Centenars d´independentistes també han fet, en les darreres hores, en llocs turístics com la Grand-Place o el Sablon. Una trentena d´avions han traslladat manifestants des de Catalunya als aeroports belgues.Centenars de gironins ja són a hores d'ara a Brussel·les perque segons els seus organitzadors -ANC i Òmnium Cultural- podria ser la més multitudinària dels darrers anys a la capital belga. Una quarantena d´autocars, mentre que aquest matí sortiran dos vols xàrters organitzats per la llibreria gironina Les Voltes. També hi ha molta gent que ha decidit-ahir les xarxes socials bullien amb imatges de cotxes guarnits de color groc i amb estelades recorrent les carreteres franceses- i altres amb vols regulars. Alguns tenen previst tornar aquesta tarda mateix, mentre que d´altres s´hi passaran tot el pont i aprofitaran per fer turisme.Centenars de catalans es van concentrar dimecres al vespre a la Grand-Place de Brussel·les. La concentració es va convocar de forma espontània per les xarxes socials a les vuit del vespre en aquest punt neuràlgic de la capital belga, prèviament a la gran manifestació d'aquest dijous organitzada per la iniciativa Omplim Brussel·les per demanar l´alliberament dels presos polítics catalans i denunciar la repressió de l´estat espanyol i la inacció de la Unió Europea. A la Grand-Place s'hi van poder sentir crits de 'Llibertat, presos polítics', 'Independència' o 'Puigdemont és el nostre president' i també s'ha cantat l'himne d''Els Segadors'.El cap de llista de Junts per Catalunya Carles Puigdemont , i la número dos d' ERC Marta Rovira , intervindran al final de la manifestació independentista Desperta, Europa és el lema d'una marxa que, segons els organitzadors, serà «massiva» i es convertirà en el principal acte de campanya previst per ara en què podrà participar físicament Puigdemont. «Serà una manifestació molt, molt gran, la més gran que s'ha vist mai a Brussel·les», va augurar ahir el número dos d'ANC, Agustí Alcoberro, que juntament amb el representant d'Òmnium, Marcel Mauri, i el coordinador internacional de les organitzacions, Francesc Bellavista, van explicar els detalls de la jornada prevista per avui. Sense voler donar xifres estimades de participació, sí que van dir que esperen superar els 20.000 assistents.