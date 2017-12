Turull, d´Estremera a Amer per donar «escalf» a la família de Puigdemont

illuns a la tarda, qui va ser conseller de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, sortia de la presó d'Estremera sota fiança després d'estar tancat entre reixes més de 30 dies. Ahir al migdia, apareixia a la plaça de la Vila d'Amer entre aplaudiments dels vilatans que en aquells moments es trobaven en ple mercat. El conseller cessat en aplicació del 155 va voler visitar la pastisseria familiar de Carles Puigdemont –en un viatge «personal i humà»– per donar el seu «escalf i suport» als pares i germans, conscient del «patiment» actual de les famílies.

Turull era rebut per l'alcaldessa d'Amer, Rosa Vila, d'Anglès, Àstrid Desset, i de Calonge, Jordi Soler, membres de la llista per Girona de JxCat, juntament amb la candidata Gemma Geis, a qui coneixia per primera vegada. A la plaça de la Vila, l'exconseller –número 4 de la llista de JxCat per Barcelona– dirigia als presents unes paraules d'agraïment, els qual, al seu torn, el van aplaudir i saludar de camí a la pastisseria a tocar de la plaça.

Un trajecte curt i envoltat d'una gran expectació mediàtica que culminava al local per fondre's en abraçades amb la família Puigdemont, a la qual ja coneixia de feia temps, explicava després als mitjans, perquè havia estudiat amb el germà del president cessat.

La visita tenia, doncs, un caràcter «humà i personal». «A la presó sabíem que els nostres pares i fills patien, i qualsevol mostra de suport l'agraïen infinitament», va relatar, contrastant la situació amb la dels que diuen que «hem tornat a la normalitat a Catalunya». «Moltes famílies, la normalitat ni l'aprecien», afegia en al·lusió als encara empresonats Oriol Junqueras, Joaquim Forn i els Jordis.



«Només els que han tastat la nata poden parlar de la nata»

Turull va parlar dimarts amb Puigdemont. «Em va dir que a Brussel·les tenia molts capricis [producte que venen a la pastisseria d'Amer]». En tenir prohibit sortir d'Espanya, l'exconseller li va dir que aniria a Amer. «Sé el que han patit els meus pares aquests dies», insistia, així que els va voler visitar per «abraçar-los, posar-me a disposició en tot el que els puguem ajudar i traslladar-los el nostre escalf, suport» i «l'estima de molta gent». De fet, en un símil pastisser, l'exconseller sentenciava que «només els que han tastat la nata poden parlar de la nata. Nosaltres l'hem tastat i sabem el patiment que hi ha al darrere».



Demana seguir enviant cartes als empresonats, i també segells

Turull va agrair les cartes que ha rebut a la presó: «Per uns instants t'allunya de l'aïllament, que és molt gran, i de la monotonia. T'arregla una tarda i, allà, és molt». També, prosseguia, «veure el remitent del poble que t'arriba et trasllada als records que hi has viscut». Cartes, de coneguts i gent que no ho és, «plenes de compromís i sentiments». Per això, va insistir que la gent en segueixi escrivint als que encara són a la presó però que hi enviïn segells: a la presó cada segell costa 0,5 ?, només poden gastar 100 euros a la setmana i «hi ha altres necessitats per gastar». «Ho agrairan», va reblar.

A partir d'ara, va dir que se centraran a fer política i a «defensar les nostres conviccions i idees».