Brussel·les descarta "introduir els canvis que demana el govern espanyol" en les euro-ordres

La Comissió Europea ha tancat la porta aquest divendres a la reforma de l'ordre europea de detenció que planteja el govern espanyol. "No veiem cap necessitat de canviar el seu funcionament pel que fa a la llista de crims", ha assegurat la comissària europea de Justícia, Vera Jourová, en una roda de premsa després de la reunió de ministres de Justícia de la UE que s'ha celebrat a Brussel·les. "Estem treballant per fer millores, però no planegem obrir la decisió marc i introduir els canvis que demana el govern espanyol", ha dit la comissària txeca. A més, segons Jourová, "estendre el catàleg de crims no resoldria directament" els problemes dels estats a l'hora d'emetre i executar euro-ordres de detenció. "Hem publicat recentment una guia", s'ha limitat a dir l'eurocomissària, que ha dit que els únics problemes que hi ha en el sistema són "més aviat de naturalesa procedimental", però no de fons.

El ministre de Justícia espanyol, Rafael Catalá, ha volgut plantejar aquest divendres als seus socis europeus una "reflexió sobre la llista de delictes" que s'inclouen en l'ordre europea de detenció. La proposta, que després ha dit que no ha plantejat de forma "oficial" perquè no era a l'ordre del dia, ja ha estat descartada per la CE.

Catalá ha parlat personalment amb la comissària Jourová en la reunió d'aquest divendres, a qui ha explicat que caldria avaluar "el funcionament" de l'euro-ordre per constatar si provoca "paradoxes o problemes en la confiança mútua". A més, també ha dit que l'euro-ordre "no ha d'estar sotmesa a controls ni procediments llargs", i que ha de ser de caire automàtic perquè els 28 membres de la UE són "estats de dret" amb una "justícia independent".

Actualment, l'ordre europea de detenció té una llista d'una trentena de delictes pels quals, quan un estat membre demana l'extradició d'una persona cap al seu país, el retorn és automàtic. Un d'aquests delictes és el de corrupció, que la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, va marcar en el formulari d'euro-ordre emès contra el president Carles Puigdemont i els quatre consellers destituïts que són amb ell a Brussel·les. La fiscalia belga, però, va descartar executar l'euro-ordre per corrupció, és a dir, que va descartar l'extradició automàtica, obrint així un procés més complex que requeria equiparar els crims que s'imputaven als líders catalans a Espanya amb d'altres, d'equivalents, al codi penal belga. Tot plegat, estava allargant el procés, que podria haver durant fins a mitjans de gener.