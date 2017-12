Catalá obre la porta a una altra euro-ordre de la justícia contra Puigdemont i els consellers cessats a Brussel·les

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha assegurat aquest divendres que la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, de retirar l'euro-ordre de detenció contra el president Carles Puigdemont i els quatre consellers destituïts que són a Brussel·les es va fer "sense prejudici" que "en el futur" es pugui "tornar a requerir". En una roda de premsa des de la capital europea, on ha participat en una reunió de ministres de Justícia de la UE, Catalá ha dit que la lliure circulació de persones per la Unió Europea "no està configurada per fugir de la justícia" i ha acusat de Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig de "fugir de manera vergonyosa de les seves responsabilitats judicials a Espanya".

El ministre de Justícia ha dit que no ha plantejat de forma oficial la reforma de l'euro-ordre als seus socis europeus perquè "no estava a l'ordre del dia", però que ha parlat de la qüestió amb la comissària europea Vera Jourová. "Avaluem el funcionament (de l'euro-ordre), constatem si hi ha alguna paradoxa o problema en la confiança mútua, que no ha d'estar sotmesa a controls ni procediments llargs", ha dit Catalá.

Llarena, ha dit Catalá, "ha renunciat en aquest moment a l'ordre sense prejudici que en el futur la pugui tornar a requerir, i que la instrucció continuï endavant i afecti al senyor Puigdemont i la resta d'exconsellers". Segons el ministre de Justícia espanyol, cal una "aplicació automàtica" de les extradicions entre països de la Unió Europea. Catalá s'ha mostrat en contra de que hi hagi processos per determinar si es garanteixen "els drets dels ciutadans" en tots els estats de la UE, perquè, segons ell, als 28 "hi ha garanties i el procés judicial és independent".

Catalá ha dit que no hi ha hagut un "deteriorament" de la imatge de la justícia espanyola després de la retirada de l'euro-ordre per part de Llarena. Amb tot, segons ell, "15 anys després" de la creació del mecanisme de les euro-ordres, "es constata que hi pot haver un ús en frau de llei de les llibertats europees davant de la cooperació judicial".

"Tot el sistema es basa en la confiança, el reconeixement que tots som estats de dret, amb poders judicials independents, que es respecten les normes i que el que decideix un jutge de qualsevol nacionalitat de la UE ha de ser aplicat, reconegut i executat en la mesura del possible per un altre jutge", ha dit.