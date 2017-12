Eleccions catalanes: Ciutadans demana un govern que no perdi oportunitats ni provoqui fugida d´empreses

Alfonso Sánchez (2 per Girona), el secretari d´Organització de Cs, Fran Hervías, i Jean Castel (cap de llista), a Tossa .

El secretari d'organització de Ciutadans (Cs), Fran Hervías, va assegurar ahir que el 21-D «tenim l'oportunitat d'obtenir un govern que no perdi oportunitats ni provoqui la fugida d'empreses». Així ho va assegurar durant una visita a Tossa de Mar, un municipi turístic que, segons Ciutadans, ha patit les conseqüències del procés amb «la pèrdua de reserves de viatges de la tercera edat» que permetien a la vila allargar el turisme més enllà de l'estiu, va assegurar.

Hervías va recordar que el turisme «és la primera indústria d'Espanya» i va lamentar que a causa del procés «veiem que la gent en comptes d'anar a Barcelona o la Costa Brava prefereix València, per exemple». Una situació que, segons el secretari d'Organització de la formació taronja, també es veu agreujada per l'Ajuntament que fa «política separatista» i «no governa per a tots els ciutadans i està perdent oportunitats»

Amb tot, el secretari d'Organització de Ciutadans va voler donar un «missatge de tranquil·litat» apel·lant a la possibilitat de revertir aquesta situació si de les pròximes eleccions autonòmiques surt un govern liderat per la seva candidata a la presidència, Inés Arrimadas, que «governi per a tots els catalans, respecti les lleis, deixi el monotema i pensi en Catalunya com a motor d'Espanya», va dir.

En la mateixa línia, el candidat de Ciutadans per Girona, Jean Castel, va assegurar també ahir que «estem davant d'unes eleccions històriques» que els poden permetre «reconquistar la convivència a Catalunya» i «aportar solucions als problemes reals amb propostes que Ciutadans, a diferència d'altres partits, sí podem explicar», va reblar Castel.