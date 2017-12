Dilluns se celebra el primer debat electoral a Girona

Dilluns 11 de desembre a les 10 del matí els candidats de les principals candidatures confrontaran les seves idees de cara la les eleccions del 21 de desembre en el primer gran debat electoral a les comarques gironines. Organitzat per Ràdio Girona i Diari de Girona, el debat se celebrarà a l'EspaiCaixa de la plaça Poeta Marquina a partir de les 10 del matí.

En el debat hi participaran la majoria caps de llista per Girona de sis de les set candidatures que avui tenen representació al Parlament:



Gemma Geis (Junts per Catalunya)

Roger Torrent (ERC-CatSi)

Jean Castel (Ciutadans)

Rafael Bruugera (PSC)

Llorenç Planagumà (CatComú-Podem)

M.Ángeles Olmedo (PP)

Natàlia Sànchez (CUP)



El debat es podrà seguir en directe a través de diaridegirona.cat

L'entrada és gratuïta, però per a reservar-te lloc i per a una millor planificació et recomanem descarregar la invitació en el següent enllaç i porta-la a l'EspaiCaixa per poder entrar. L'accés és limitat fins a completar l'aforament de l'EspaiCaixa.