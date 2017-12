ERC demana el vot útil independentista: "Que Puigdemont pugui tornar és poc més que un desig"

El que fos conseller de Justícia i número cinc de la candidatura d'ERC, Carles Mundó, ha reclamat aquest divendres des de Blanes que els independentistes facin un vot útil i acumulin tot el suport possible a l'entorn de la llista dels republicans. I és que, segons Mundó, per més que Carles Puigdemont encapçali la candidatura de JxCAT, que torni a poder ser president de la Generalitat és pràcticament impossible. "Malauradament ,per més just que sigui que des de l'exili tinguin l'aspiració màxima de representar els ciutadans, hem de ser realistes. Avui, que Puigdemont pugui tornar a Catalunya per exercir el càrrec és poc més que un desig", ha etzibat al míting dels republicans. I és que Mundó està segur que si Puigdemont "posa els peus a Catalunya o a l'Estat, serà immediatament detingut i empresonat, i no en sortirà durant molt temps, perquè s'han cansat de dir-ho".

En aquest sentit, el candidat d'ERC, creu que la situació d'exili és inevitable per a molts anys perquè les defenses de Puigdemont i els consellers destituïts que són a Brussel·les "no seran capaços de convèncer el jutge que no hi ha risc de fuga". "No podem mirar cap a altre costat quan la realitat se'ns presenta de manera tan clara. El que hem de fer és jugar les cartes que tenim a la mà per fer un Govern fort que combati el 155", ha dit, apel·lant al vot a la llista d'Esquerra. De la mateixa manera, ha lamentat que "tot i tenir un Govern legítim a l'exili", a partir del dia 22 de desembre "serà imprescindible tenir un Govern fort a Catalunya". "I qui té la màxima legitimitat per fer-ho, és Oriol Junqueras", ha dit.

El mateix missatge ha enviat el també membre de la llista Ruben Wagensberg, que quan ha intervingut a l'acte de Blanes ha recordat que "s'han de contemplar tots els escenaris possibles" per a després del 21-D i "potser hi haurà gent que no podrà tornar per ser investit president". "L'única manera de fer-los tornar és fent la independència, perquè aleshores no podran impedir tornar a ningú. Per això necessitem un Govern fort, i qui pot fer-lo és ERC".