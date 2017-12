Iceta: "Una victòria de l´independentisme portarà Catalunya la ruïna total i completa"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha alertat que votar el cap de llista de Junts per Catalunya (JxCAT), Carles Puigdemont, i el d'ERC, Oriol Junqueras, és "tornar a posar Catalunya en mans de la CUP" i que una victòria de l'independentisme el 21-D portarà Catalunya a una "ruïna total" i més 155. "Si guanyen les eleccions el independentistes la ruïna de Catalunya serà completa, tornarà a manar la CUP, tornarem a sortir de la legalitat i estarem quatre anys més parlant del 155", ha dit durant un míting a Amposta acompanyat del president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. Iceta ha afirmat també que la "bronca" que es va viure aquest dijous al debat de la TVE és la que espera al país si no es produeix un canvi de rumb ja que ha assegurat que tant el front independentista com el constitucionalista es beneficien del "rèdit electoral" que els hi proporciona aquest context.

Iceta s'ha referit aquest divendres directament als votants independentistes alertant-los que optant per JxCat o per ERC suposa tornar a donar "la clau" a la CUP, que ha dit que és qui "marcava el pas" al govern anterior. Ha afegit que els cupaires poden tenir el seu projecte –que és construir una república "si cal contra la força de la gravetat- però ha demanat als que no el comparteixen no votin ni a Junqueras ni a Puigdemont perquè aquests són els que "li donaran la capacitat de decidir". "No deixem que arruïnin el país", ha declarat.

El socialista ha acusat també l'independentisme de "crear temor sobre el futur" i "espatllar-ho tot", mencionant les primeres 50 empreses que han canviat la seu social fora de Catalunya. El primer secretari del PSC ha reivindicat que "no mereixen seguir governant" i ha dit que arribat el moment d'enviar-los "al racó de pensar".

Durant el míting 'ha referit també al debat que va tenir lloc aquest dijous a TVE, afirmant que si va resultar que hi havia molta bronca és perquè aquesta és la situació actual. "Què volem? Quatre anys més de bronca o intentarem cercar un acord, quatre anys més de crònica judicial o de polítiques dins de la legalitat per assegurar la prosperitat del país, quatre anys de 155 o tocarem vores?", s'ha preguntat.

En aquest escenari, ha demanat allunyar-se d'aquells que volen "barallar-se amb qui sigui" i ha instat a optar per propostes com la del PSC que el que vol és tirar endavant una cord "tots junts".



Aposta per uns "estats units d'europa"

Un dia després de la manifestació de l'independentisme a Brussel·les, Iceta ha criticat que aquests forces el que volen és posar "més fronteres" quan ha reivindicat que el projecte europeu va d'eliminar-les. Ha dit que els socialistes aposten per l'"internacionalisme" i els "estats units d'Europa" i per un model europeu que combini democràcia, economia de mercat i benestar social. "Volem Europa cada dia més unida i forta", ha manifestat.

Ha dit que el necessari és "demanar i oferir" i fer-ho des de la "lleialtat" i buscant el benefici per a tothom, cosa que ha negat que busqui l'independentisme i que ha reivindicat que sí practiquen socialistes com Ximo Puig.

En aquest sentit, ha llençat també la idea de cercar un millor finançament per a les comunitats autònomes en benefici de tots i ho ha dit després que la setmana passada afirmés que se sentia a prop dels plantejaments que feia el mateix Puig.