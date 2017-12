Jean Castel (Ciutadans): «Em preocupa que a Girona hi ha molt de professorat amb carnet d´ERC"

El cap de llista de Ciutadans (Cs) per Girona al 21-D, Jean Castel, assegura que han detectat "adoctrinament en els llibres de text, estelades dins i fora les aules i indicatius polítics i ideològics" a les escoles catalanes. A més, en el cas de les comarques gironines, afirma que està "preocupat" perquè, segons ell, "hi ha molt de professorat amb carnet d'ERC". Castel considera que és "molt respectable" que els mestres tinguin "carnet" de partit, sempre i quan "siguin curosos i responsables" amb la formació pedagògica. Les paraules del candidat de C's han tingut una ràpida resposta per part d'USTEC, el principal sindicat de docents a les comarques gironines. "Demanar el carnet polític és una cacera de bruixes. Esperem que aquest senyor no sigui mai diputat", ha dit Ramon Font, portaveu de l'organització

Jean Castel compartia al seu compte de Twitter, abans de començar la campanya, un informe fet per l'entitat Convivencia Civica Catalana que assegurava que el 90% dels mestres gironins eren independentistes. El cap de llista de Ciutadans detalla, a més, que està "preocupat" perquè a la demarcació "hi ha molt de professorat amb carnet d'ERC".

"Tot el respecte per un professor que tingui carnet d'ERC", assegura Castel. "Però per davant de tot hi ha d'haver la responsabilitat pedagògica, perquè quan està a l'escola no representa ERC", afirma el candidat. El problema, segons ell, és que han detectat "adoctrinament en els llibres de text, estelades dins i fora les aules i indicatius polítics i ideològics" a diferents centres educatius.

Castel defensa que "no es pot manipular, no es pot adoctrinar encara que tu pensis d'una determinada manera". El candidat vol que es deixi apart la infància, perquè quan els nens "siguin grans" ja tindran una "opinió pròpia". Per aquesta raó, creu que "no cal adoctrinar, no cal inculcar mentides ni el sentiment que estan manipulant coses".

La solució per a ell seria que als centres, "més que adoctrinar", es parlés de problemàtiques com ara els barracons. Precisament, acabar amb les escoles en instal·lacions provisionals és una de les prioritats que el partit vol tirar endavant si guanya les eleccions. Castel, en aquest punt, recorda la seva experiència com a regidor a l'Ajuntament de Girona, i diu que molts pares anaven a fer petites reparacions als barracons. Esmenta, en concret, els casos de Germans Sàbat i Taialà. Una iniciativa que atribueix a la desídia del Govern perquè fins ara "aquesta administració només pensa en el procés d'independència".



Cacera de bruixes

El sindicat d'ensenyament USTEC considera que la llibertat d'afiliació política és un dret en democràcia i, per això, qüestiona les declaracions del cap de llista de Cs a Girona, Jean Castel. El portaveu del sindicat, Ramon Font, considera que aquestes paraules són "un insult" i, per aquest motiu, exigeix una rectificació i disculpes. "Demanar el carnet polític és una cacera de bruixes. Esperem que aquest senyor no sigui mai diputat", ha afegit. Font ha defensat que a l'escola catalana s'ensenya a pensar amb sentit crític per tal que els nens es facin la seva pròpia ideologia. "Els qui realment voldrien adoctrinar són Cs, a qui el agradaria que només expliquéssim el seu dret, però això no m'estranya d'un partit que ha tingut tants problemes per condemnar el franquisme", ha afegit. De cara a les eleccions del 21-D, el portaveu d'USTEC considera que, "per carregar-se el model d'escola catalana, tal com voldrien Cs o el Partit Popular, caldrien majories que no crec que cap dels dos parits tinguin". "L'únic que podria trencar aquest model és mantenir el 155, que és un dels perills que hi ha", ha dit.



C's posa el focus en la sanitat

Entre les prioritats a la demarcació, Ciutadans hi situa l'hospital Josep Trueta. El candidat, però, evita entrar a debatre sobre quin seria el millor emplaçament per al nou centre. Jean Castel lamenta que s'hagi descartat el projecte inicial, que va costar "molts diners". Per això, el partit vol centrar el debat no tant en la ubicació -"seria fàcil posar-nos d'acord", afirma Castel- sinó en el model assistencial que ha de tenir el nou centre.

"Ens interessa saber quins serveis tindrà, quins professionals, quines àrees, quines especialitats i quina sanitat digna podrem oferir als ciutadans de Girona", explica el candidat de Cs. En aquest cas concret, Castel també creu que "l'única cosa que fan les picabaralles es relegar les solucions".

A més, el diputat de la formació taronja també posa com a exemple de projectes paralitzats "per culpa del procés" els nous quiròfans de l'hospital de Blanes. Se n'havien pressupostat dos, que no s'han arribat a fer. "El pressupost i els diners hi són; la situació és indignant", assegura el cap de llista.

Encara a l'hospital de Blanes, Castel recorda el cas d'una nena que va morir al centre hospitalari esperant el trasllat amb una ambulància pediàtrica. El candidat de Ciutadans recorda que els fets van passar el mateix dia que el conseller Raül Romeva va anar a "explicar el procés a Europa i només el va rebre l'extrema dreta". "Aquell viatge va costar 127.000 euros quan una ambulància pediàtrica en val entre 46.000 i 48.000", assegura Castel.



Càrregues i fractures

Jean Castel ha explicat que el dia 1 d'octubre era a casa veient per la televisió com es desenvolupava la votació del referèndum i assegura que a ell li queien "les llàgrimes" per la repressió policial. "Jo estava veient imatges de gent que són veïns, coneguts, amics, pensin el que pensin", rememora.

Els culpables de les càrregues policials d'aquell dia són, per Castel, "els senyors Puigdemont i Junqueras" ja que "l'1 d'octubre vam viure el que ells van gestionar". El cap de llista de Ciutadans per Girona considera que "mai" s'ha d'arribar al "trencament que ells van provocar". Tot i això sí que creu que la reacció del govern espanyol amb les càrregues policials es pot "qüestionar".

El número 1 per Girona del partit taronja admet que l'1-O molts catalans van quedar "tocats" però creu que la manera per recuperar-los és amb "el programa electoral de Ciutadans". Castel assenyala que la seva formació ha fet un conjunt de propostes que ensenyen que "hi ha una altra manera de fer política que doni oportunitats". A més, assegura que el seu programa pot precisar "de quina partida i d'on sortiran els diners" per fer realitat cada projecte.

Jean Castel creu que l'electorat els premiarà a les urnes perquè veuen en Ciutadans "un partit de govern". "Veuen la solvència, que no hem canviat una coma en el camí i allò que és més fonamental: la credibilitat de les propostes", afirma. I rebla: "No volem vendre fum".



Aeroport i turisme

Castel també demana impulsar el baixador del TAV a l'aeroport Girona-Costa Brava. "Quan parlem de turisme hem de parlar de fomentar l'accessibilitat" , assegura el candidat. Castel diu, a més, que si governen treballaran per canviar aquesta situació i estaran "al costat dels qui generen economia i oportunitats laborals".

Finalment, en turisme defensa que el sector proposi la creació d'una ciutat turística. Una proposta que ja va llançar el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antonio Escudero, durant el Dia Internacional del Turisme. Castel creu que "és bo" que els gremis facin noves propostes per "reinventar-se".