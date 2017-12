L´ANC farà un recompte paral·lel el 21-D perquè el resultat sigui «fiable»

L'ANC farà el 21-D un recompte paral·lel dels resultats electorals per evitar que l'estat espanyol pugui acabar "manipulant" els resultats. L'entitat mostra la seva desconfiança en els "mecanisme" d'escrutini de l'estat espanyol i vol comptar amb voluntaris que facin d'"apoderats a cada mesa". Per aconseguir-ho tenen el suport de la CUP, d'ERC i de JxCat. També participaran del projecte voluntaris de la mateixa ANC i dels Comitès en Defensa de la República (CDR). El recompte es podrà seguir en directe des de la plaça Universitat de Barcelona, on l'ANC muntarà un escenari la nit del 21 de desembre. Un centre de dades amb 250 persones i un equip de coordinació de 35 persones més treballaran per fer l'escrutini a temps real.

Jordi Peiró, membre del Secretariat Nacional de l'ANC, ha explicat que la "manca de garanties democràtiques" de les eleccions del 21-D fan necessari aquest recompte paral·lel de la campanya 'Tu votes, tu comptes'. "Les eleccions estan convocades fora del que és normal i hi ha molta desconfiança cap a un estat que s'ha convertit en repressor", assegura.

Peiró creu que el recompte del resultat electoral per part del govern espanyol no serà "fiable" i opina que podria dur a terme "algun tipus d'acció perquè el resultat legitimés tot el que està fent l'Estat". Des de l'ANC, asseguren, traslladen la confiança del recompte "en la gent del carrer" i no és un Estat que "va a la contra".

Per fer possible aquesta iniciativa, l'ANC crida a la ciutadania a apuntar-se com a apoderats de qualsevol dels tres partits polítics independentistes per poder tenir ulls "a cada mesa" en el moment del recompte de les paperetes. Aquesta informació es traslladarà mesa per mesa a través d'un aplicatiu informàtic a un centre de dades que realitzarà l'escrutini.

Els resultats es transmetran a temps real a través d'una pàgina web. A més, l'ANC muntarà un escenari a la plaça Universitat de Barcelona per fer seguiment de la nit electoral.

Una portaveu dels CDR, Maria Morante, que participarà amb voluntaris a fer possible aquest escrutini popular, fa una crida a "tornar a posar en pràctica la mobilització de l'1-O" per "participar i guanyar" les eleccions i, a més, garantir que no es puguin "manipular" els resultats.

També participaran de la campanya els tres partits independentistes, tot i que amb diferent implicació. Des de l'ANC lamenten que les dinàmiques internes d'ERC i JxCat no possibilitin una implicació més directa dels seus membres, tot i que sí participaran de manera coordinada amb els organitzadors del recompte.

Qui sí posa tots els seus apoderats a disposició del projecte i col·laborarà també en aspectes tècnics i logístics és la CUP. La número 4 per Barcelona, Maria Ballester, ha explica que l'única garantia democràtica pel 21-D és tenir "més gent a les urnes" i "menys policies a les escoles".