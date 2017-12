Puigdemont contempla seguir sent president si hi ha una majoria que el revalida

El cap de llista de JuntsxCat a les eleccions del 21 de desembre, Carles Puigdemont, ha manifestat aquest divendres que contempla seguir sent president de la Generalitat si hi ha la mateixa majoria política que el revalida en el càrrec.

"El Parlament que em va triar no m'ha cessat. Això no ha canviat. Si la majoria política no canvia, això no té perquè canviar. Només hi ha un pla", ha recalcat a la roda de premsa, en la que ha comparegut a través de videoconferència des de Brussel·les.

Després de suposar que tots els consellers cessats del Govern el que volen és derrotar a les urnes "tot el que es va trencar de manera abrupta a partir de l'article 155 del tripartit format per PP, Cs i PSC", ha afegit que això equival a reprendre-ho tot on es va deixar i que l'Estat reconegui els resultats.

"Respectar els resultats és restablir el Govern que va ser il·lícitament destituït i fer el possible perquè el 155 no tingui efectes. Impedir la investidura del Govern actual, en el seu conjunt, seria entendre que el 155 segueix en vigor", ha argumentat.

També ha preguntat al sistema polític espanyol si té un "pla B" per, segons el seu judici, la contradicció que suposaria que el programa que el pot portar a ser investit de nou president sigui també el que el pot portar a presó.

"Hi ha un pla B a l'Estat per resoldre aquesta contradicció democràtica?", ha preguntat Puigdemont, que creu que alguna cosa falla quan un pot obtenir una majoria política i després ser privat de llibertat.

Prohibició d'estelades

Sobre la proposta electoral del PP de prohibir les 'estelades' als carrers, el cap de llista de JuntsxCat ha lamentat que l'actitud dels populars es basa "en la cultura de l'amenaça i de posar sota sospita la societat d'un país, com si calgués controlar-la".

"Ara són les 'estelades', després seran les banderes espanyoles republicanes, després les banderes negres i les grogues. El color groc sembla un color clandestí. A més d'intervenir i prohibir, té alguna proposta atractiva?", ha formulat.

Segons la seva opinió, s'ha arribat fins al nivell que els populars estan convençuts que "amb el 'a por ellos', tot val", i ha cridat a construir una Catalunya d'esperança i no de por i prohibicions.

Impuls d'una conselleria digital

A la roda de premsa, que ha servit per explicar l'apartat tecnològic i digital del programa electoral de JuntsxCat, Puigdemont ha anunciat l'impuls d'una conselleria de política digital i tecnològica si governa perquè Catalunya "sigui una referència internacional que respongui als desafiaments de la revolució digital".

L'objectiu, ha assenyalat, és convertir Catalunya en "la primera república nativa digital" que confiï en el paper dels ciutadans i els vegi com a cooperadors necessaris per al progrés de l'Estat i no com un element sospitós.

"Cal passar del concepte clàssic que veiem encarnat en els candidats que porten l'etiqueta de la Moncloa, de l'Ibex, de la Llotja del Bernabéu, i de l'Estat sóc jo, al concepte que els catalans van ensenyar l'1 d'octubre: l'Estat sou vosaltres", ha resolt.

El secretari de Telecomunicacions i Ciberseguretat del Govern cessat, Jordi Puigneró, ha apostat també pel desenvolupament del Pacte Nacional per la Societat digital; per una llei que vetlli pels drets i deures digitals per evitar "més tancaments de webs"; per incentivar una identitat digital, i perquè la programació i la robòtica siguin assignatures troncals en el sistema educatiu català.

A més, volen muscular l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i posicionar a Catalunya com a hub digital referent internacional en tecnologies digitals avançades, entre altres propostes.