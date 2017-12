Per què ara sí?

Sempre he tingut la idea i ganes de conviure al costat de la gent que «fa coses», que té inquietuds, que té curiositat. Que és solidària, crítica i, alguna vegada, tossuda. Penso que la imaginació no ha d'arribar mai al poder, sinó que sempre ha d'anar contra el poder.

He estat molts anys col·laborant i treballant amb associacions de veïns, culturals, artístiques, teatrals, cinematogràfiques o literàries. I és que estic convençut que s'ha de parlar i intercanviar impressions i pensaments però també, i sobretot, actuar.

En aquest sentit, he volgut portar a terme totes aquestes activitats amb llibertat. Amb llibertat per treballar, col·laborar i fer el que sigui, i amb qui sigui, coincidint amb idees i projectes, o no. En aquesta línia, fins ara, no m'havia volgut lligar mai ni amb una ideologia concreta, ni amb un partit polític. A través de la meva independència, sempre he cregut que podia fer i participar amb més iniciatives i esdeveniments des de la meva absoluta llibertat.

Ara, però, per l'edat, per les obligacions i, sobretot, pel moment que estem vivim he decidit «mullar-me» més del que he fet i actuat fins ara políticament.

Per aquest motiu, quan vaig rebre la trucada d'Esquerra Republicana per incorporar-me a la llista per Girona a les eleccions al Parlament del 21 de desembre vaig creure que era el moment de fer el pas endavant. Tancant la llista, des d'un lloc simbòlic, aportant el meu gra de sorra al projecte.

He fet aquest pas perquè estic cansat de viure en un país que no ens vol i, tot i això, no ens deixa marxar. Cansat d'un país que no té cap futur, amb un govern i uns aliats que ens menteixen i ens persegueixen. Que ens porten als jutjats per qualsevol reivindicació, proposta o, simplement, per pensar diferent.

He decidit formar part de la llista d'Esquerra per solidaritat amb la gent que és a presó només per pensar diferent i expressar-ho; i per una gent que és a la presó i a l'exili per complir un mandat que el poble li va donar a través d'unes eleccions legals el 27-S. I, també, per la Dolors Bassa. Una gran dona que fa anys que conec però que en els darrers anys he tingut el plaer de gaudir-la encara més a través de la relació, molt estreta, amb la meva filla.