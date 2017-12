Rajoy diu que el 155 "ha frenat en sec el deliri" i adverteix que el procés fa mal als independentistes "com a persones"

El president del govern espanyol i líder del PP, Mariano Rajoy, ha reivindicat aquest divendres des de Lleida l´aplicació de l´article 155 de la Constitució a Catalunya. Una decisió que ha permès evitar el "disbarat" que impulsava el govern de Puigdemont i que "ha frenat el sec el deliri de la independència". En aquest marc, s´ha mostrat convençut de la victòria dels partits constitucionalistes el 21D i ha demanat el vot als catalans que volen "recuperar la normalitat" i la "convivència" a Catalunya.

El vot pel PP, ha dit, és un vot "segur" que "no es posarà al servei de cap causa que els que estem aquí se n´hagi de penedir". Per contra, ha afirmat, el procés "fa molt mal a les persones, a les seves famílies, a la seva economia, a la seva vida i al seu ésser com a persones". Ha insistit que malgrat que s´ha produït una "evident contracció de l´economia catalana" fruit del procés, el creixement "es pot recuperar". "Hem previst un creixement del 2,3% al 2017, però si hi ha un mínim de seguretat a Catalunya pot ser del 3%", ha reiterat.