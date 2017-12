Eleccions catalanes: Salellas (CUP) crida a «crear un nou Estat amb corrupció zero»

La CUP va fer públic a Girona les mesures polítiques per erradicar la corrupció i les males praxis de les administracions públiques. Les propostes, incloses al seu programa busquen millorar la transparència i augmentar el control sobre la contractació pública. El fins ara diputat per Girona, Benet Salellas, es va referir a la feina feta per la formació i va recordar que en la última legislatura han destapat diferents casos de corrupció i actuat com a acusació popular en casos com el Cas Innova, Caixa Catalunya o el 3%. Per Salellas, una de les grans preocupacions de la CUP «sempre ha estat acabar amb la corrupció» i presenten «més de 200 propostes per erradicar-la de les nostres institucions». «Cal dotar les administracions dels suficients mitjans perquè la lluita contra la corrupció sigui un dels primers objectius de la República», afegia.