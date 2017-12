Eleccions catalanes: Torrent: «El 21-D el que està en joc és la democràcia i els drets fonamentals»

El número 2 d'ERC per Girona, Roger Torrent, es va reunir amb representants dels parlaments britànic i irlandès per traslladar-los la situació a Catalunya, a banda de participar en la manifestació d'ahir a Brussel·les. Torrent va traslladar als parlamentaris que «el que estem patint a Catalunya ja no és una qüestió d'independència, sí o no. Ara mateix el que està en joc són els drets fonamentals, els drets bàsics. En definitiva, el que està en joc és la democràcia». Sobre la manifestació, va considerar que havia de ser un crit unànime reclamant «la llibertat dels presos polítics» i va dir que les «il·legítimes» eleccions «no s'estan desenvolupant en igualtat de condicions. Exigim que els presos puguin participar en la campanya». A més, Torrent va insistir que el 21-D «o guanyem o ens arrasaran. O República, o 155».