Albert Rivera demana votar Cs en un míting a Girona

En un míting a Girona, el president de Cs, Albert Rivera, ha demanat el vot dels indecisos dins de les opcions constitucionalistes com única solució per vèncer ''el separatisme'' i no haver de lamentar, la nit electoral ''vots a la paperera'' per formacions que poden no treure diputats en demarcacions com Girona. Rivera, en un discurs que ha tancat l'acte al Palau de Congressos, ha recordat que Cs és l'única formació amb projecte reformador per Espanya dins d'Europa i ha recalcat que no s'han de donar ''privilegis'' a ningú. Per la seva banda, la candidata Inés Arrimadas ha demanat als independentistes que deixin de mentir. Arrimadas ha estat contundent i ha declarat ''ja n'hi ha pou de mentides'' i ha apel·lat directament a ERC perquè ''no estem vivint a una república, senyora Rovira''.